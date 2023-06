Familias gastarán más de 3 mil pesos solo en graduaciones de primaria

Solventar los gastos que implica la graduación de los alumnos de nivel primaria se hará acorde a las posibilidades de cada familia, sin embargo, hay padres que gastarán más de 3 mil pesos para enfrentar los festejos de fin de cursos.

La lista de gastos puede incluir una comida o cena, viaje, el paquete de fotografías de recuerdo, una muda nueva, zapatos, vestidos y accesorios en caso de las niñas y una playera con el estampado referente al fin de ciclo escolar.

¿Cuánto costará el precio de los platillos por personal?

En el caso de la escuela primaria Enrique C. Rébsamen, Jorge Zavala, padre de uno de los pequeños que egresa comenta que aunque no comprará todo lo que se ofrece para esta ocasión, sí acudirá con su pequeño a la cena, “pero solo iremos los tres, no invitaremos a más integrantes porque el precios es de 450 pesos el platillo y no se puede gastar tanto”.

Comprar vestido o rentar traje, otro gasto extra en graduados | Foto: Jesús Escamiroza

Expuso que está claro que irá con su esposa e hijo para que el pequeño disfrute de la reunión con sus compañeros, “pero los abuelos, primos y tíos no serán invitados porque sería mucho gasto y la situación no es adecuada para endeudarse”. Aparte deberá pagar 600 pesos por fotografía y renta de toga, “ese paquete si lo compraré porque es algo que se quedará para el recuerdo; además quien quiera aprovechar también habrá un viaje a Six Flax que tendrá un costo de 800 por persona, a eso hay que sumarle una playera con estampado de graduación por otros 200 pesos.

Es decir que mínimo gastará 3 mil pesos para solventar los festejos de fin de curso, “pero después de los dos años de encierro, pues la familia tiene ganas de festejar al pequeño egresado de la primaria”.

¿Fiesta es innecesaria o debe de hacerse?

Por su parte Kevin Trujillo, egresado de la preparatoria, expone que en su caso que sale de este nivel y ahora acaba de realizar el examen para la universidad su familia solo comprará el paquete de la fotografía del recuerdo, “porque resulta caro e innecesario comprar platillos para una cena graduación”.

Indica que dada la situación económica acordaron en familia realizar una comida a la que asistirán su abuelos, tíos y primos para festejar que salió de grado, “pero la verdad ahora lo importante es esperar a que salgan los resultados de la universidad, entonces creo que sí festejaremos en grande en familia”. Señala que sabe que los costos por platillo serán de 400 pesos, por lo que resultaría muy caro asistir.

En el caso de la escuela secundaria Narciso Serradell, ubicada en la comunidad de Otilpan, municipio de Tlalnelhuayocan, los festejos serán más sencillos debido a que se ubica en una zona rural. Como tradición cada alumno festeja en familia.

Para esta ocasión, se optó porque las jóvenes bailarán el vals. Ellas decidieron que lo harán con un vestido sencillo y acorde a las posibilidades económicas de su familia. Ellos lo harán con el uniforme escolar.