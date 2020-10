Gente pequeña alza la voz: no más discriminación

Xalapa, Ver.- Para conmemorar el Día Internacional de las Personas de Talla Baja, este lunes hubo una marcha para concientizar a la población sobre los problemas a los que se enfrentan por su discapacidad dado que aún existe mucho desconocimiento.

Jacob Zayas García, presidente de esa asociación, dijo que es necesario que la población reconozca que sí hay muchas personas de talla baja y que no es el tamaño sino que es una discapacidad ósea.

Local

Mucha gente no quiere ayudarles y se burla, a muchos de nosotros no nos importa pero a la gran mayoría sí, nosotros queremos que no sientan esa discriminaciónJacob Zayas García | presidente de "Gente pequeña Veracruz"

Recordó que en el estado con apoyo del diputado local Jorge Moreno se logró que se les incluyera en la ley de discapacidad pero aún hay mucho trabajo por hacer para facilitar su traslado y acceso a todos tipo de espacio público y privado.

“Porque muchos piensan que no, dicen ‘él sí puede, está chiquito, no necesita nada’ pero no, al contrario, es una discapacidad degenerativa en la cual nuestros huesos empiezan a cambiar, necesitamos mucho apoyo en temas de ropa, acondicionamiento, porque este mundo está hecho para personas de 1.60”, explicó.

Expuso que en el estado son casi 200 personas de talla baja las que están organizadas en 36 municipios aunque no todos están activos.

“Ya avanzamos en el día oficial que es el 25 de octubre, en el tema con el congreso, en el tema de la discapacidad, ahora sólo nos falta platicar con la directora del DIF para empezar a gestionar las tarjetas con discapacidad porque muchos compañeros se mueven de otros municipios, ocupan transporte y el hecho de ahorrarse cinco pesos para poder acondicionarse una camisa, pantalón o compra una silla de su tamaño, con eso se pueden apoyar”, abundó.