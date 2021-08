Gobernador asegura que no se permitirá que Uber o InDriver operen en Veracruz

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que durante su administración no se permitirá la operación de aplicaciones de transporte privado como Uber e InDriver, pese a que esta última plataforma anunció que entró en funciones en el puerto de Veracruz y Xalapa.

En conferencia de prensa, indicó que se trata de empresas que no pagan impuestos y que cuando tienen algún problema con usuarios o conductores “se lavan las manos”, por lo que no se les permitirá el ingreso a la entidad.

Pese a ello, reconoció que han estado trabajando en una plataforma creada por el estado.

“En mi mandato no habrá Uber ni Indriver ni otra plataforma, si hubiera alguna, y es algo que hemos venido trabajando, es una del estado que no le implique un cobro al taxista, porque ese es el detalle de éstas, que hacen cobros, le cobran al usuario, le cobran al taxista y no pagan impuestos en el estado, hay que decirlo claramente, así pasa”, dijo.

Manifestó que dicha medida busca beneficiar a los taxistas de Veracruz, ya que reconoció que actualmente hay muchos trabajadores del volante, ya que en sexenios anteriores se abusó en la entrega de placas.

“Tenemos muchos taxis, abusaron dos sexenios atrás, todos hasta mi arribo en dar placas a diestra y siniestra y no llegaron al verdadero taxista, al verdadero conductor, y se abarató. Las placas que antes costaban 500 mil pesos y que era dificilísimo conseguirlas, ahora hasta en 60 mil, cómo vamos a complicarles más el problema a los taxistas, hay que dejar que se recuperen”, expuso.

Precisó que durante su sexenio tampoco se otorgarán nuevas placas o concesiones, por lo que pidió a la población “que no los vayan a engañar”.