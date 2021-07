Gobernador dice estar de acuerdo con regreso a clases presenciales

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dijo estar de acuerdo con el regreso a las clases presenciales para el próximo ciclo escolar, tal y como lo señaló el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa, indicó que la Federación es quien dictamina y lanza el inicio de clases y las modalidades a usar, por lo que se considerará la instrucción que se dé desde el Gobierno federal.

“El tema educativo está federalizado, ellos marcan la pauta, la Federación, la SEP y todos los estados iniciamos el ciclo escolar tal como se marca y las condiciones que se tengan”, dijo.

Manifestó que pedagógicamente no se puede prescindir en la formación de la niñez la interacción entre docente y alumnado, de ahí la importancia de reactivar las aulas.

“En algún momento vas a salir de tu casa, por lo que no se debe pretender formar a alguien ante un monitor, dejando de lado la riqueza de la experiencia de interacción”, expuso.

Señaló que los verdaderos docentes ya se quieren reincorporar a las clases presenciales; sin embargo, hay líderes sindicales que se oponen “no deberían llamarse líderes porque los verdaderos docentes quieren volver a las aulas porque saben de la importancia de ello para los alumnos”.

“¿Qué tipo de joven, niño o niña vas a formar? individualista, aislado, no aspiramos a eso, es un error, por eso yo dudo que haya un maestro que diga no a la clase presencial, dudo que un líder sindical lo diga, quizá no está dando clases frente a grupo”, expresó.

Al recordar que es docente de la Universidad Veracruzana, aseguró que ningún docente puede decir que no puede trabajar o dar clases sin internet porque, entonces, se dudaría de su formación académica.