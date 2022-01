Gobernador Cuitláhuac le gana el juego al senador Monreal

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez pidió al Senado de la República investigar quién autorizó la existencia y publicación en el portal oficial la Comisión Especial para buscar probables abusos de autoridad en Veracruz, ya que “a todas luces violó el propio reglamento interno con su creación”.

En entrevista pidió que se analice por qué en la página oficial del Senado existe dicha Comisión, cuando esta no ha sido aprobada por el pleno.

Leer más: No se cancelan actividades económicas en Veracruz: Gobernador

“Se debe investigar de acuerdo a las leyes que rigen el Senado y señalar si se trata de un grupo (el que autorizó), cómo es posible que hable a nombre del Senado. Vuelvo a hacer un llamado para que se investigue y sea reconvenido quien dio la instrucción para que se haya publicado", dijo.

Local

Manifestó que por haber sido señalado en varias ocasiones de cometer supuestas irregularidades, puede solicitar al Senado que se aclare dicha situación.

Yo sí puedo hablar y pedir al Senado que aclare, si hecho consumado e ilícito no se le va a reconvenir a nadie, si no habrá una llamada de atenciónCuitláhuac García Jiménez | gobernador de Veracruz

Pidió a los senadores presentar una postura oficial sobre lo publicado, y “que digan que publicaciones son legales y que no, que nos digan si es lo único o hay más".

Recordó que el Congreso local también solicitó informes sobre la situación de la Comisión porque “se está haciendo un uso faccioso”.

Sobre la posibilidad de que sea removido Ricardo Monreal como coordinador de la bancada de Morena, el Gobernador comentó que se trata de un tema interno del partido y del Senado.

“Eso lo decide el grupo parlamentario, me reservo mi opinión, soy respetuoso de las decisiones que ellos tomen”, agregó.

Dante Delgado renuncia a Comisión Especial

El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro, renunció a presidir la Comisión Especial para determinar la existencia de abusos de autoridad y violaciones al estado de derecho en Veracruz.

En conferencia de prensa aseguró que en la entidad se han acreditado al menos 84 casos en los que presuntamente existen evidencias de que autoridades encargadas de impartición y procuración de justicia violaron los derechos humanos.

El senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Rannauro | Foto: Cuartoscuro

Sin embargo, dijo, un grupo de senadores, de filiación de Morena, y al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, iniciaron una cruzada para defender el uso faccioso de las instituciones y "las reiteradas y evidentes violaciones a los derechos de los ciudadanos de parte del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez".

“Desafortunadamente un grupo de senadores de Morena ha decidido traicionar su juramento constitucional de defender el estado de derecho y han declarado públicamente ser leales al proyecto de la cuarta transformación”, expuso.

Argumentó que dicho grupo de senadores aprueban todo sin cambiar una sola coma, y ahora prefieren defender a un gobernador "autoritario e incompetente, como es Cuitláhuac García Jiménez, antes de hacer prevalecer la justicia y defender a ciudadanos y ciudadanas inocentes".

"Actúan como el viejo régimen, en donde el Ejecutivo da ordenes y ellos obedecen, la represión es desde el nuevo régimen porque, así como amplio la prisión preventiva, el Gobernador creó el delito de ultrajes a la autoridad con prisión preventiva oficiosa”, expresó.

El Senador señaló que la justicia no depende de las instrucciones que decidan o del Senado, por lo que confió que el Poder Judicial o la Suprema Corte los “pongan en su lugar" y se defiendan los derechos de los ciudadanos, especialmente, de los veracruzanos.

“Y es por esta razón que he decidido renunciar a la Comisión Especial, he pedido una reunión de la Junta de Coordinación Política para informar de mi decisión”, agregó.

Gobernador podría proceder legalmente

Xalapa, Ver.- Al manifestar que los senadores que han estado en contra de su administración no movilizan a nadie, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez advirtió que cuenta con una fe pública notariada con la que se comprueba la ilegalidad de la Comisión Especial para investigar casos de posibles abusos de autoridad y violaciones a los derechos humanos en Veracruz, la cual utilizará en su momento.

En entrevista en el centro de Xalapa fue cuestionado sobre la renuncia de Dante Alfonso Delgado Rannauro a dicha Comisión, y al respecto manifestó que, en caso de ser necesario, no dudará en utilizar el documento emitido por un notario público.

Leer más: Pide Gobernador investigar quién autorizó publicar la existencia de la Comisión Especial

“Como lo había dicho, es una Comisión del Senado ilegal, ahora se están echando para atrás, eso es lo obvio, ya, independientemente de lo que argumenten, lo que queda claro es que se están echando atrás por un acto ilegal. Yo simplemente como sabía que se iban a echar para atrás pedí que el hecho fuera notariado y ya veremos”, expuso.

Dijo haber previsto que los senadores de iban a “echar para atrás”, por lo que decidió protegerse y ayer solicitó la fe pública.

“Como sabía, porque ya los conozco muy bien, que se iban a echar para atrás, yo sí documenté el acto ilegal que fue consumado y, por lo tanto, pedí una fe pública del hecho el día de ayer, aquí está notariado que existe el hecho ilícito porque en la página del Senado está la Comisión ilegal”, expresó.

Asimismo, comentó que solicitó dicho documento para los efectos legales de los que pudiera hacer uso en caso de que sigan “con el cuento de la Comisión y de un ataque directo a un gobierno legítimo haciendo uso indebido del Senado, de la página oficial y violentando los reglamentos internos y de la ley, puesto que son servidores públicos que deben cumplir y hacer cumplir la ley no debieron actuar de esta manera”.

Ante el llamado que hizo el Senador a la población para movilizarse en Veracruz, el Gobernador aseveró no tener ningún temor.

“Ahora que se echan para atrás queda el hecho notariado de que cometieron un hecho ilegal y me la guardo para proceder en su momento. Movilización ciudadana, no, no va a haber, no movilizan a nadie”, concluyó.