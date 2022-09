No hay un ambiente de inseguridad para los maestros: Cuitláhuac García

Tras el asesinato de la maestra Elizabeth "N" frente a la Escuela Primaria “Adolfo Ruiz Cortines”, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que haya un “ambiente de inseguridad” para el magisterio.

En conferencia de prensa, al ser cuestionado sobre los pronunciamientos y exigencias de seguridad de distintos sindicatos magisteriales, remarcó que en ese caso se dará con los responsables, pero insistió en que no es que exista un ataque contra los docentes.

“No es que haya un ambiente de inseguridad para el magisterio y se está investigando en ese asunto qué pasó para dar con los responsables del móvil. No es contra el magisterio, pero quieren poner en una encrucijada y que no diga de qué se trata exactamente”, dijo.

Crimen fue dirigido a la maestra y hay un video que lo prueba: Cuitláhuac García

Insistió en que este crimen fue dirigido a la maestra y que hay un video que lo prueba, e incluso pidió a los medios de comunicación “no hacer más mediático el asunto”.

García Jiménez remarcó que en el caso de la maestra asesinada habrá justicia y que se seguirá garantizando la seguridad para todo el magisterio y la población en general.

“Si realmente quieres acabar con la delincuencia, tienes que actuar así, no mediáticamente como lo hacían los gobiernos anteriores (…) Es un mensaje, no pueden atentar contra los maestros porque no hay impunidad y vamos a estar en eso diariamente. Habrá resultados y estoy atento”.

Refirió que la seguridad se tiene que brindar a toda la sociedad, que afecta a todos por lo que deben actuar de manera estratégica atendiendo a todos.

“Algunas acciones en efecto se dirigen de manera particular cuando surgen algunos puntos y los hacemos, hay garantía, este caso es específico. Lo reveló el video y no tenemos que hacer más mediático este asunto porque es recordar algo doloroso para la familia, pero fue dirigido y eso es parte de la investigación”.

Líderes magisteriales han dado a conocer que han interpuesto denuncias dado que hay maestros que han sido víctimas de amenazas y extorsiones por parte de la delincuencia organizada.