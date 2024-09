"Aquí no se hizo ningún acuerdo": Cuitláhuac García asegura que Morena no pactó con los Yunes

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, rechazó que Morena haya hecho algún acuerdo con el senador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, para que votara a favor de la reforma judicial.

En conferencia de prensa, señaló que quienes protegieron al senador expanista fueron el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, al darle la candidatura y el jueces federales que le otorgaron un amparo para evitar que fuera detenido.

¿Qué dijo el gobernador de Veracruz sobre el senador Yunes Márquez?

"¿Qué acuerdo puede hacer alguien que tiene fuero y que cuenta con un amparo que lo protege de ser detenido, aquí no se hizo ningún acuerdo", dijo.

Yunes Márquez le dio a Morena el voto que le hacía falta para lograr la aprobación de la reforma al Poder Judicial, la cual ya fue publicada en el Diario Oficial de la Federación.

Tras ello, varios personajes políticos han señalado que hubo "algún pacto" para con Morena para evitar ser detenido, ya que el expanista cuenta con una orden de aprehensión.

Sin embargo, este hecho fue rechazado por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por la gobernadora electa, Rocío Nahle García, e incluso por el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Sobre el tema, el gobernador afirmó que no existe ningún acuerdo y tampoco se ha mencionado que los Yunes vayan a ser parte de Morena.

García Jiménez aseveró que no puede opinar sobre una posible colaboración de los expanistas en el partido Morena, ya que se trata de un tema que debe ser aclarado por las dirigencias nacional y estatal.

Sin embargo, presentó unas notas informativas en las que aparecen los dirigentes estatales de Morena, Esteban Ramírez Zepeta, del PT, Vicente Aguilar Aguilar, y del PVEM, Carlos Marcelo Ruiz Sánchez, quienes están en contra de incluir en sus filas a la familia Yunes.

"Ahí claro se ve, todos están en contra, nadie está de acuerdo en ingresar a sus filas a esta familia, yo no me retracto de lo que he dicho, tenemos diferencias y no estoy de acuerdo con ellos, pero ante la investidura que tengo debo que ser respetuoso", comentó.

Destacó que a pesar de las diferencias que tiene con los representantes de oposición ha trabajado de manera directa con alcaldes, con quienes se debe coordinar para lograr la aplicación de proyectos.

El gobernador defendió la manera en que el senador votó la reforma al Poder Judicial, ya que, dijo, analizó a detalle lo que decía la reforma.

"Aunque sea alguien de oposición, es claro que leyó a fondo el Dictamen, ahí decía que el presidente ya no será el responsable de nombrar a los ministros como lo hace ahora, le están quitando esa oportunidad a la presidencia, Claudia Sheinbaum ya no podrá hacer nombramientos y eso es una oportunidad para que haya una mayor democracia", agregó.