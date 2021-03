Gobernador de Veracruz supervisa trabajos del proyecto de la primera Escuela de Apicultura Nacional

Veracruz, Ver.- El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez supervisó los trabajos de acondicionamiento del proyecto de la primera Escuela de Apicultura Nacional.

A través de una publicación en sus redes sociales el ejecutivo estatal informó que luego de recibir los reportes en materia de seguridad realizó un recorrido por la zona para evaluar el avance de los trabajos.

Muy temprano, después de recibir los reportes de seguridad y específicamente del “operativo coordinado” en puntos itinerantes en algunas zonas del estado, fuimos a supervisar los primeros trabajos de acondicionamiento de lo que va a ser la primera Escuela de Apicultura Nacional. pic.twitter.com/KGEFdDFZte — Cuitláhuac García (@CuitlahuacGJ) March 14, 2021

Foto: Cortesía

“Fuimos a supervisar los primeros trabajos de acondicionamiento de lo que va a ser la primera Escuela de Apicultura Nacional que entre el gobierno municipal de Xalapa, SEDEMA y la Subsecretaría de Ganadería de la SEDARPA, se impulsará con los productores apícolas del estado”.

Refirió que sus estudios de secundaria los realizó en una escuela técnica del municipio de Úrsulo Galván por lo que aprendió sobre la siembra, la cosecha de maíz, caña, ganadería y apicultura.

Asimismo, el mandatario estatal destacó que los tiempos de robarse el dinero de las obras ya se acabaron porque su administración se conduce con honestidad y austeridad.

“Recuerdo mucho cuando era como una moda que los altos funcionarios corruptos de las administraciones anteriores presumieran sus fotos en yates y viajes al extranjero pagados con el dinero robado al pueblo. Esos tiempos ya no volverán. Al menos en mi administración, no. Y no solo porque nos conducimos con honestidad y austeridad, sino porque también es un asunto de formación”, aclaró.