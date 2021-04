Gobernador defiende a Eric Cisneros, asegura que investigación en su contra es falsa

Tras darse a conocer que la Procuraduría Fiscal de la Federación investiga al Secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, por la posible comisión del delito de defraudación fiscal, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que se trata de un infundio y que es información completamente falsa.

En conferencia de prensa, indicó que se trata de datos falsos, dado que las cuentas bancarias con las que se señaló al Secretario de Gobierno no son de su pertenencia.

“Es falso, totalmente falso, ni está la indagatoria, ni son sus cuentas, lamentable que un medio se preste a eso, quién sabe qué será, es asombroso el nivel de mentira, ni son sus cuentas ni existe la investigación”, defendió al servidor público.

De acuerdo a la información que fue dada a conocer este día luego de que en 2020 el funcionario se negara a entregar sus datos patrimoniales, así como su declaración de posible conflicto de interés en 2020, la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) inició una indagatoria.

Asimismo, se mencionó que la Dirección General de Delitos Fiscales requirió información del funcionario estatal a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) desde 2020.

Al respecto, el mandatario estatal aseveró que dialogó sobre esto con el Delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) quien “se río” de los hechos.

García Jiménez afirmó que no tiene motivos para cuestionar a la Fiscalía sobre la supuesta investigación, ya que ésta no existe y no podría solicitar datos que sabe que son falsos.

“Yo no le puedo decir a la FGR: ‘oye, dame información sobre esta acusación falsa, sobre esta invención, el Secretario tiene sus cuentas, pero es falso, no existe, acabo de hablar con el delegado de la FGR y se río, dijo: ‘no puedo siquiera contestarte de una mentira’”, expresó.

De la misma forma, manifestó que ya habló del tema con el Secretario de Gobierno, quien le aseguró que la información difundida es completamente falsa.

“Me dijo: El que nada debe nada teme, y ahora tendría su derecho de denunciar por difamación al medio que difundió el rumor. Si es falso, ¿qué vamos a hacer? Ni cabe desmentirlo porque es una invención”, opinó.

En la información dada a conocer este día, se indicó que se supuestamente había iniciado un procedimiento para efectos fiscales en términos de la segunda parte de la fracción I del artículo 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

En dicho artículo se indica que: Compete a la Dirección General de Delitos Fiscales investigar los hechos relacionados con la probable comisión de delitos de defraudación fiscal y contrabando, sus respectivos equiparables, y cualquier delito fiscal diverso, así como allegarse y analizar las constancias, documentación, informes, declaraciones, información financiera y cualquier otra prueba, relacionada con dichos delitos.

Con el número de folio PFFSFFIDGDF/2021/000124, supuestamente le solicitan a la CNBV informe la cuenta con referencia 2838088101 de BBVA Bancomer, S.A. requiriéndole en formato PDF, los contratos y estados de cuenta de 2014 a 2020.

Dicho requerimiento se realizó con el número 529-V-DGDF-0413-2021, signado por la Directora General de Delitos Fiscales, Rosalía Martínez.

Además, se detalla que con el número de folio PFFSFFIDGDF/2020/000140, del 17 de diciembre del 2020, se pidieron informes sobre la cuenta de Banca AFIRME, S.A., Institución de Banca Múltiple, Afirme Grupo Financiero, requiriéndole en formato PDF los contratos y estados de cuenta de 2014 a 2018.