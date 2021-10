Gobernador entregará su tercer Informe el 15 de noviembre

Será el próximo 15 de noviembre cuando el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, envíe al Congreso local su tercer Informe de Gobierno y en diciembre se presentará a comparecer ante el pleno.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal aseguró que por tercera ocasión acudirá a comparecer ante los legisladores y legisladoras que, en esta ocasión, serán los que integren la nueva Legislatura que entrará en funciones el próximo 5 de noviembre.

“Presento el Informe como lo establece la ley, de maneras escrita lo presento al Congreso, los diputados de la nueva Legislatura establecen las comparecencias y se hace el desglose, después, por ley, estoy obligado y lo cumpliré, iré al Congreso, allá por diciembre estaré en el Congreso local como lo he hecho las dos veces anteriores, personalmente se hará la comparecencia del Gobernador”, dijo.

Por otra parte, afirmó que a partir del primero de enero de 2022 trabajará de la mano con los 212 presidentes y presidentas municipales, sin importar el partido político al que pertenezcan.

Aunque reconoció que ha tenido diferencias, por ejemplo: con los alcaldes de Orizaba y Veracruz, se actuó buscando el beneficio de la población.

“Debemos conducirnos sin importar las diferencias que tengamos, por el bien de la población, sí dirigimos críticas o diferencias encontradas sobre lo que piensa un alcalde, pero nunca haremos políticas diferentes a lo que es en busca del beneficio de la gente. Tenemos diferencias sobre el manejo de la pandemia con el alcalde de Veracruz, pero trabajamos en las coincidencias porque nuestra prioridad es atender a la población”, expuso.

Al respecto, envió un mensaje a los ediles: ningún alcalde o alcaldesa se tiene que preocupar porque me voy a entender con los 212, no habrá ningún problema, ya establecimos los conductos, le pedí al Secretario de Gobierno que se comuniquen con ellos y las situaciones particulares se atenderán de forma personal.

El titular del Ejecutivo aprovechó para anunciar que en el 2022 se realizará el Festival de la Salsa Boca del Río, “no porque no me llevo con él (alcalde) me lo voy a llevar a Coatzacoalcos, le tenemos mucho cariño a la gente de Coatzacoalcos, pero no es lo justo”.

Además, aseveró que se ayudará con la seguridad y organización del Carnaval 2022, y, a la par, se realizarán eventos nocturnos que permitan que los turistas se queden en la zona conurbada y, con ello, se logre la reactivación económica de hoteles y restaurantes.

“La visita es buena porque van a ver el desfile, pero si por la noche no los enganchas con un buen baile para olvidarse de los males no se queda, nuestra intención es hacer un evento después de los desfiles para que la gente se quede y ayudar así con la derrama económica”, comentó.