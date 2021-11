Gobernador no dará respuesta a Patricia Lobeira por no estar ratificada como alcaldesa

En vista de que Patricia Lobeira no ha sido ratificada como alcaldesa de Veracruz por el Tribunal Federal Electoral, el gobernador Cuitlahuac Jiménez Garcia, señala que no negociará con ella los apoyos para el carnaval de Veracruz del próximo año.

En conferencia de prensa, reitera no tener respuesta para la petición de Patricia Lobeira, aunque insistió en que no habrá recursos económicos para esa fiesta, solo promoción.

Local En análisis realización del Carnaval de Veracruz 2022: Paty Lobeira

Añade que la relación institucional y de acuerdos será con el alcalde Fernado Yunes Márquez, puesto que no podría firmar algo con alguien que aún no concluye su etapa de elección. "No sé si el tribunal determinó algo, si no no podría", reitera.

Concluye que no es con la autoridad electa, sino con la autoridad actual y en funciones con la que se hará el acuerdo.