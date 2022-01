Gobernador reconoce a personal médico que hace frente en la actual pandemia del Covid-19

Boca del Río, Ver.- Al tomar protesta a la nueva directiva del Colegio de Médicos del Estado de Veracruz y ser testigo de honor de un convenio de con la Comisión de Arbitraje Médico, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reiteró su gratitud con el personal médico que hizo frente en la actual pandemia del Covid-19.

En su discurso, el mandatario estatal hizo hincapié en mantener las instituciones de profesionales médicos y afirma que su gobierno brindara todo su respaldo.

García Jiménez se comprometió gestionar y proporcionar un inmueble adecuado para que este colegio pueda establecerse y desarrollarse adecuadamente.

“La pandemia nos lo mostró, no habría ninguna otra razón más que dar, tan sólo decirle que tenemos que tener un Colegio Médico activo y auxiliando a nuestra sociedad. Creo que no va a haber ningún problema cuando yo proponga ceder algún inmueble completo, no sólo es el terreno, creo algunos de ustedes ya sabrán que sí tenemos palabra, que vamos cumpliendo, entonces, quizá no sea este año (..) pero empezaremos a trabajar en el 2023 y antes de irme estaré buscando ese inmueble, sin duda, es un compromiso”, destacó.

Reitero su reconocimiento al personal médico y externo que esta pandemia puso en evidencia la necesidad que se tiene de profesionales a través de un colegiado que brinde capacitación a su gremio a la par de las políticas públicas.

El evento se desarrolló durante la tarde de este sábado en la ciudad de Boca del Río.