Gobierno busca impedir que religiosos opinen sobre su trabajo: Arzobispo

El arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, criticó el actuar del gobierno actual al señalar que se busca impedir que los religiosos participen u opinen en las acciones que llevan a cabo.

Durante la homilía dominical recordó la frase “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”, la cual, aseguró, se aplica en el país para establecer una división entre lo que se considera humanos y aquello que es divino o celestial.

“En México se confunde mucho como diciendo los que son religiosos no se metan para nada en las cosas de gobierno porque hay que dar al César lo que es del César, ahí no está tan atinadamente interpretado. El gobierno es para servir al pueblo, no para aprovecharse de él y en último término, pueblo y gobierno estamos llamados a obedecer a Dios, al creador, al que nos ha hecho, redimido y salvado”, dijo.

Manifestó que dicha frase fue emitida por Jesús para evitar caer en una trampa relacionada con el pago de impuestos, tales como los que se tienen en la actualidad y se deben cumplir para mantenerse dentro de la ley.

“Querían hacer caer a Jesús con preguntas insidiosas, la pregunta era si se consideraba lícito o no pagar el tributo al César, se trataba de impuestos como los que nosotros tenemos ahora, seguimos pagando el predial, el ISR, el IVA que nos han venido aumentando de 10 a 15 y ahora 16%, se hacen carreteras o mega autopistas con los impuestos de nosotros, pero nos cobran el peaje, esa es nuestra realidad”, expuso.

Mencionó que el hijo de Dios no tuvo la intención de dividir el mundo en dos poderes, “que es lo que ahora tenemos mucho en México, Jesús no quiso establecer dos órdenes separadas, un terreno humano y el otro divino y celestial”.

Destacó que al Estado se le confirió el derecho de exigir todo lo necesario para cumplir su tarea de instaurar un orden social equilibrado, proteger a los ciudadanos y proteger al bien común; sin embargo, ello no significa que las autoridades tengan un poder supremo.

“Por eso Jesús al señalar las atribuciones del estado, pone en claro que es más importante el deber hacia Dios, si el gobierno reclama algo de lo que pertenece a Dios no queda otra alternativa que responder como los apóstoles a las autoridades cuando les prohibían que anunciaran el reino de Jesús, pues Pedro y Juan decían que es más importante obedecer a Dios que a los hombres”, comentó.

Finalmente pidió a los feligreses poner en primer lugar a Dios y en segundo lugar a las demás autoridades que no tienen el valor que tiene “quien nos ha creado”.