Gobierno colaborará en caso Ernestina, dice Patrocinio

Xalapa, Ver.- "Siempre vamos a tener entera disposición para atender no sólo éste sino cualquier asunto donde hubiera alguna duda", asentó el secretario de Gobierno del estado Éric Patrocinio Cisneros Burgos, al ser cuestionado sobre la postura del Estado ante la reapertura del caso de Ernestina Ascencio Rosario, quien fue supuestamente violada por elementos del Ejercito mexicano en la sierra de Zongolica, Veracruz.

Estamos en la misma sintonía que el presidente Andrés Manuel López Obrador, añadió, si algo queremos que prevalezca en estos gobiernos de la cuarta transformación es la transparencia, y no queremos que quede duda sobre ningún procedimiento ni proceso.

Entrevistado en el Archivo General del Estado de Veracruz (AGEV) donde estuvo para entregar reconocimientos a los trabajadores con más de 30 años, dijo que para empezar el caso no pasó durante esta administración, pero aún si hubiera sucedido en éste “siempre vamos a tener entera disposición para atender no sólo éste sino cualquier asunto donde hubiera alguna duda”.

Local Exigen dar con culpables en caso Ernestina Ascencio

Aclaró que éste es un asunto que va atender la Fiscalía General de la República y que el gobierno del estado será coadyuvante en la información que les soliciten.

De acuerdo con la afirmación de los colectivos que defienden el caso de la mujer nahua de 73 años, el cual llevaron ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, sobre que la Fiscalía General del Estado no es apta para llevar el caso, el funcionario dijo “no es que ésta no sea apta para resolver el caso, lo que pasa es que es un asunto que va a estar en manos de la FGR y nosotros seremos coadyuvantes de lo que nos soliciten en todo momento y tengamos a la mano, lo vamos a hacer llegar”.

→ Recibe las noticias más importantes, alertas, reportajes e historias en tu celular, ¡Con un solo clic!

Precisamente asistimos a un acto de transparencia que tiene que ver con lo que ha sucedido en otros momentos en la historia de Veracruz; hoy los archivos forman parte de eso, de generar transparencia y que la gente pueda conocer y consultar cualquier información sobre la que tenga duda o no, inclusive sobre que no hay duda, que tenga acceso a todo, concluyó.