Gobierno criminaliza a los antorchistas secuestrados: Aguirre Ochoa

Xalapa, Ver.- El dirigente del Movimiento Antorchista en Veracruz, Samuel Aguirre Ochoa, afirmó que el Gobierno de Veracruz calumnia y criminaliza a los cuatro antorchistas secuestrados el pasado 8 de octubre.

En un mensaje refirió que el gobierno estatal está orquestando acciones intimidatorias contra activistas de la organización.

Luego del mensaje emitido por el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, el secretario de gobierno, Eric Cisneros Burgos, y la fiscal general del estado, Verónica Hernández Giadáns, en el que aseguran que el secuestro de los cuatro antorchistas se debió a un “presunto conflicto entre dos grupos dedicados a la venta ilegal de cigarrillos”, el dirigente antorchista rechazó tales acusaciones.

Incluso acusó que se trata de un intento muy burdo del gobierno veracruzano por “lavarse la cara”, después de que miles de mexicanos lo señalaron en las redes sociales por estar agrediendo a integrantes de la organización.

“La liberación de nuestros compañeros no fue producto de la bondad ni la eficacia del Estado, sino de la presión social que realizaron miles de mexicanos a través de las movilizaciones y la denuncia en medios de comunicación y redes sociales. La fiscal no sabe ni la fecha del secuestro, en el video dijo que fue el lunes 8 de octubre y en realidad fue jueves. Como quedaron desenmascarados ante la opinión pública nacional, ahora están tratando de cuadrar apresuradamente una versión que no los haga quedar tan mal”, opinó.

Asimismo, reprochó que ahora se pretenda criminalizar a los cuatro antorchistas y a sus familiares luego de estar más de 48 horas secuestrados, siendo víctimas de torturas físicas y psicológicas y no descartó que detrás de este hecho se encuentren funcionarios del gobierno morenista de Veracruz.

Recordó que en anteriores ocasiones diversos miembros de la organización han sido blanco de ataques y amenazas intimidatorias.

“No es la primera acción que demuestra que sufrimos persecución política del gobierno morenista de Veracruz; existen denuncias penales creadas artificiosamente en contra mía y de otros líderes antorchistas. Hace un año, después de una manifestación, un grupo de policías estatales intentó detenerme sin presentar ningún mandamiento judicial (...)", dijo.

De esa forma pidió a la opinión pública veracruzana y nacional ver el intento de criminalizar a las víctimas de secuestro como una nueva agresión del gobierno de Veracruz y los llamó a condenar esta "actitud perversa" del gobierno morenista de Cuitláhuac García Jiménez.