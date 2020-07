Gobierno de García Jiménez sin resultados, no hay nada que informar: Joaquín Guzmán Avilés

Xalapa, Ver.- El dirigente estatal del PAN, Joaquín Guzmán Avilés, aseguró que el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, no tiene nada que informar al pueblo de Veracruz porque los resultados en la actual administración son nulos.

En conferencia de prensa, en la que se pidió que se actúe con legalidad en lo correspondiente a la administración municipal de Actopan, indicó que a dos años de transición política en la entidad no se han vistos acciones de desarrollo, económicas, sociales o de seguridad.

Local Podría existir subregistro de casos y muertes por Covid-19 en Veracruz: Joaquín Guzmán

El líder del partido albiazul mencionó que García Jiménez es uno de los gobernadores peor evaluados a nivel nacional, ya que Veracruz es una de las entidades con los más elevados índices de violencia.

Somos el segundo lugar en feminicidios, no hay obra pública, ni acciones a favor de los veracruzanos dijo.

Como ejemplo de lo que consideró la falta de actuación del mandatario estatal, recordó que recientemente la Federación ubicó a Veracruz en el semáforo naranja, pero de forma inmediata regresó al rojo, lo que significa que no existe control de la pandemia.

“No sé qué va a informar si no ha habido nada en Veracruz, no hay proyectos, no hay nada para el campo, ni el respaldo o apoyo para el tema de salud, por ello es que somos una de las entidades de las más afectadas por coronavirus”, expuso.

En su opinión, además, se sigue actuando con ilegalidad, pues en el caso de Actopan se colocó a un presidente municipal interino cuando se contaba con el alcalde suplente, a quien se le debió llamar a tomar protesta, pero “se le obligó a renunciar al cargo con amenazas”.

En ese sentido, recordó que el pasado 2 de julio venció el plazo para que el Congreso local mandara a llamar al alcalde suplente, José Alfredo López Carreto, hecho que no sucedió, motivo por el que se recurrirá a las instancias legales.

“Persiste el hostigamiento en su contra, se le obligó a renunciar al cargo con amenazas, por eso estamos analizando las medidas legales que podamos aplicar en este caso. El PAN está en contra de que la población sea rehén del partido en el poder y rechaza el autoritarismo con el que Morena busca permanecer”, comentó.