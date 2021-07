Gobierno del Estado debe 12 mil mdp al ISSSTE

El Gobierno del Estado tiene una deuda de 12 mil millones de pesos con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), deuda que se tiene desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán.

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, dio a conocer que el Instituto les requirió el pago de la deuda, por lo que ya se entablaron pláticas para poder llegar a un acuerdo o convenio con la autoridad de salud.

“En el pasado no se defendió el adeudo, ahí andaban presumiendo que no se tenía deuda, que se había pagado, pero eso no es verdad”, dijo.

En conferencia de prensa, destacó que el adeudo original era de 3 mil 500 millones de pesos que se requirió al gobierno del PRI, pero ante la falta de pago se inició un litigio que hoy obliga a su administración a entregar 12 mil millones de pesos.

“El erario fue mal usado, no le pagaron al ISSSTE y eso que hubo un Gobernador que estuvo ahí, en el ISSSTE, ¿Saben por cuánto nos está demandando el ISSSTE?, por 12 mil millones de pesos, es una cantidad importante”, expresó.

Manifestó que pese a la deuda el Instituto siguió brindando servicio a los burócratas, y ahora se tendrán que pagar al menos los 3 mil 500 millones de pesos.

“Nos dimos cuenta de que, no sólo no pagaron, sino que no se molestaron en defender al Gobierno, entrar en convenio en alguna forma o acuerdo, aunque presumían que si sabían gobernar hoy se enfrentan decenas de demandas que los obligan a reajustar el gasto para atender sentencias, son costos por atender a los veracruzanos afiliados al ISSSTE, tienen que ver con las cuotas”, agregó.