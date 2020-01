Gobierno del Estado se deslinda de declaraciones de evangélica

Veracruz, Ver.- Tras un evento convocado por la Secretaría de Turismo donde se acusó a la mujer de ser responsable de las violaciones y abusos al salirse del rol para el que fue creada, el Gobierno del Estado se deslindó de las declaraciones emitidas durante la reunión.

Dentro de la agenda del Gobierno del Estado, la Secretaría de Turismo convocó a la conferencia “Mujeres retornando al diseño” que realizó un grupo de evangelistas en donde en voz de su representante, Juanita Utrera Ortega señaló que la mujer debe aceptar la posición por la que fue creada, por lo que no estaba permitido su empoderamiento.

Incluso, dijo que de buscar su posicionamiento corría el riesgo de cometer errores que las llevaría a la violencia.

Esta conferencia esta basada en el diseño celestial de la mujer y hay un versículo que dice que no te hagas la forma ni la imagen, ni la idea de este mundo porque si no no vas a entender tu finalidad en esta tierra y bueno es como una licuadora, cuando no la armas bien, la gomita, las aspas, algo sucede; se descompone, mal licua. Entonces ahora mujer es que te estamos hablando a ti para que, en lugar de empoderarte, porque hay muchas definiciones de eso, te posiciones, te posiciones y armes bien tu vida de tal manera que puedas vivir alejada de esos errores que provocan el mal ensamblamiento en la sociedad, uno de ellos, la violación

Justificó que los hombres no son malos, sino que las mujeres están desposicionadas.

“¿Por qué los hombres son malos? No, no, no, a veces nosotras también estamos haciendo, estamos desposicionadas, en nuestra manera de andar a las 10 de la noche, a las 12, quizá con una ropa inadecuada, quizá en un lugar inapropiado. Mujer, es necesario que regreses a la posición para la cual fuiste creada, porque gracias a eso es que vas a provocar un cambio definitivo desde tu pequeña sociedad, que es tu familia”, dijo.

Ante esta postura, el gobierno del estado emitió un breve comunicado donde ratificó su compromiso en la prevención y erradicación de la violencia contra las Mujeres.

“Es importante señalar que los comentarios emitidos en la conferencia “Mujeres retornando al diseño” no representa los valores, visión ni postura de esta administración”.

Finalmente el gobierno del estado reiteró que en Veracruz se trabaja por la igualdad y se declaró la cero tolerancia a la violencia contra las Mujeres y Niñas.