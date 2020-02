Gobierno Federal no escucha propuestas panistas para el INSABI

Boca del Río, Ver.- El senador panista, Julen Rementería del Puerto, lamentó que pese a las propuestas de los gobernadores respecto al tema del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), el gobierno federal continúe en su voluntad de aplicar un sistema que no representa beneficios.

En entrevista, Rementería del Puerto calificó de inaudito que después de una reunión de gobernadores encabezados por el de Aguascalientes con el ejecutivo federal, el titular de salud y otras autoridades, al final no se llegó a ningún acuerdo porque el presidente de la república solo dio dos opciones sin escuchar las propuestas de los mandatarios.

Como narran los mismos gobernadores, el presidente les dijo que no, que solo había dos opciones, o te adhieres o no, cuando me parece a mi que la solución es encontrar lo que más le convenga al sector salud”

Por ello, criticó la postura del mandatario federal de no escuchar opiniones que tienen como objetivo trabajar en conjunto en beneficio de los que más necesitan, como los enfermos de distintos padecimientos.

Recordó que, en el último semestre del 2019, el desabasto de medicinas en el sector salud creció en un 100 por ciento y a eso se suma el índice de quejas y desatenciones en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que superaron el 100 por ciento respecto a otros años.

Insistió que esto del INSABI está mal operado y ningún gobierno encabezado por el PAN pretende utilizarlo a menos que haya alternativas para mejorar los servicios en sus entidades.