Gobierno garantiza vivienda para policías: Cuitláhuac García

El gobernador del estado, Cuitláhuac García Jiménez, encabezó el inicio del programa de Acceso a la Vivienda para Policías del Estado de Veracruz, que beneficiará a 6 mil 800 elementos operativos de la Secretaría de Seguridad Pública.

El mandatario estatal, señala que podrán acceder a un crédito hipotecario con Banorte y que tendrán muchas ventajas, puesto que no habrá cobros por avalúo.

"No habrá los cobros que tradicionalmente hace una entidad bancaria con un crédito hipotecario, eso es una confianza que Banorte le da al Gobierno del Estado y le ofrece a los policías, se convino con Banorte que pudiera ofrecer varias ventajas, y fue el que mejor otorgó".

Explica que el monto del crédito al que accedan, dependerá del salario de los elementos únicamente operativos; los primeros en obtenerlo tendrán algunos otros beneficios.

"Todos operativos, recuerden que los que tienen dificultad para acceder a un crédito hipotecario son los operativos por el factor de riesgo, les cerraban la puerta en virtual de que arriesgan la vida, una de las cuestiones es que si adquieres un crédito y llegaras a perder la vida, al banco no le sería fácil cobrar".

García Jiménez, remarca que con esto se demuestra la confianza de los bancos con el estado de Veracruz, debido a las buenas calificaciones en el manejo financiero que se tiene en su administración.

"Es el primero que se otorga (a nivel nacional) en Veracruz a policías, y nosotros estamos exigiendo a la policía mayor disciplina, un apego a las actuaciones policiales en todos los protocolos que se les exigen ahora, nosotros hemos capacitado a la policía y ahora estamos pidiendo que lo usen a la hora de hacer sus actuaciones, queremos que se vigile, que se tenga muy pendiente que los policías cumplen con su actuación con respeto a los derechos humanos".

90% de policías pagan renta: SSP

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Hugo Gutiérrez Maldonado, señala que el 90 por ciento de los policías estatales,pagan renta, pues les era difícil acceder a un crédito, aún cuando arriesgan su vida.

En entrevista durante el inicio del Programa de Acceso a la Vivienda para Policías del Estado de Veracruz, refiere que con los créditos hipotecarios podrán garantizar una mejora en sus condiciones de vida. El funcionario estatal, expone que esto les permitirá que, en lugar de pagar una renta mensual, ahora puedan pagar una casa que se convertirá en su patrimonio. Refiere que el Banco Banorte, ofrecerá a los elementos el seguro de vida, y que no tendrán que pagar comisión de apertura de crédito, solo para los policías de Veracruz. Así, subraya que Veracruz se convierte en el primer estado en contar con una institución bancaria con beneficios de estos servicios financieros para sus elementos.

“Yo fui policía y lo más triste es llegar a tu casa, ver a tus hijos, a tu esposa y no tener tu crédito y tu vecino que tenía otro trabajo y no ponía en riesgo su vida a él sí le daban crédito de vivienda y el policía era difícil decirle a la familia que estábamos arriesgando la vida y no teníamos acceso a la vivienda”.

Agrega que la administración estatal, está cumpliendo con el compromiso de mejorar sus condiciones laborales, con mejores salarios, acceso a la vivienda, pero ahora deben comprometerse a trabajar con respeto a los protocolos y derechos humanos.

En ese sentido, reconoce que en lo que va del año, se tienen a 10 policías que han sido cesados por incumplir con los protocolos de actuación e incurrir en actos de corrupción, quejas ciudadanas o ignorar indicaciones.