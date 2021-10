Gobierno municipal de Veracruz no cumple en materia de seguridad: Secretario de Gobierno

Veracruz, Ver.- El gobierno municipal de Veracruz no cumple en materia de seguridad pública, pues no ha reforzado su policía municipal, así lo considera el Secretario de Gobierno en la entidad veracruzana, Eric Cisneros Burgos

Dice que no es posible que en cuatro años, el municipio porteño sólo disponga de cien elementos municipales, cuando la ciudad cuenta con más de 600 mil habitantes.

“Lo que sí es importante resaltar, pero que casi nadie los menciona, es que los municipios, particularmente este de Veracruz, pues no trabajan en la reforzamiento de su policía, no es posible que un municipio que tiene más de 600 mil habitantes, tenga 100 policías, eso no, pero está lleno de burócratas, de aviadores, eso no puede ser”, comenta.

Cisneros Burgos, recuerda que la seguridad es una tarea del estado y el estado mexicano lo componen tres niveles de gobierno.

“No puede ser que solamente señalemos y no actuemos, pasaron prácticamente cuatro años de este gobierno municipal y tiene cien policías. Si ustedes dividen cien policías entre poco más de 100 mil habitantes que tiene Veracruz, se darán cuenta que tiene menos de cincuenta policías por turno para cuidar a toda la población”, enfatiza.

El funcionario menciona que la Policía Naval y la Secretaría de Seguridad Pública representan las corporaciones con el número mayor de elementos en el municipio de Veracruz y no puede ser que solo el gobierno estatal y federal se hagan cargo de la mayor parte del trabajo.

“Trabajamos nosotros y la policía naval, porque los municipales ustedes los ven y no veo a nadie haciendo ese señalamiento, tiene que haber una policía de proximidad: robo a transeúnte, robo a negocio, robo en las colonias, esa es la tarea de la policía municipal. Y no es un llamado sino una exigencia, no nuestra sino de la sociedad”, refiere Cisneros Burgos.

Al tiempo que agrega que la administración estatal trabaja para que las administraciones entrantes en enero 2022 refuercen el número de sus elementos policiales en todos los municipios y también refuercen su parque vehicular en todos los municipios.

Convenios de Seguridad

Entrevistado al término de la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Secretario de Gobierno de Veracruz, confirma la disposición de la Marina-Armada de México para renovar el convenio de colaboración para prestar sus servicios en materia de seguridad en el estado de Veracruz.

Al tiempo que aclara que los elementos de la Secretaría de Marina siguen presentes en los municipios que contempla ese convenio de colaboración en materia de seguridad.

Por lo que en ese sentido, el funcionario estatal descarta el riesgo de que la Secretaría de Marina deje de prestar sus servicios en la entidad.

“La Marina siempre ha estado trabajando no solo en Veracruz, sino en todo el país y particularmente aquí sigue el convenio con la Marina (…) Sí, por supuesto, hay toda la disposición del secretario de Marina para que se renueve este convenio y la Marina sigue presente en los puntos que determina el convenio; hay la firme intención de la renovación, no hay ningún riesgo por el momento de que haya algún cambio”, puntualiza.