Gobierno no ha dado respuesta a demanda de medicamentos contra cáncer en Veracruz: AMANC

Veracruz, Ver.- El gobierno sigue sin dar respuesta a las madres de menores con diagnostico de cáncer a pesar de los amparos promovidos lamentó la presidenta de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer (AMANC) Susana Lara García.

En entrevista indicó que desde el 2019 se han presentado problemas con algunas claves de medicamentos para el tratamiento oncológico por lo que como asociación civil han entrado a apoyar para que los menores no se retrasen en sus quimioterapias porque de lo contrario el cáncer podría evolucionar poniendo en riesgo su vida.

Explicó que una vez que se escasean los medicamentos, se pone en contacto con AMANC sin embargo reconoció que se consiguen a un precio muy alto.

“Si los conseguimos, pero desagraciadamente para nosotros es conseguirlo a un precio muy alto, el mercado negro esta a todo lo que da, por ejemplo un medicamento complementario que cuesta 50 pesos nosotros lo conseguimos en 250 pesos, o está el medicamento de una niña que ya paso a vigilancia, el medicamento costaba 10 mil y lo conseguimos en 30 mil pero son esquemas que se deben dar”, manifestó.

Comentó que son alrededor de siete claves de medicamentos que no están llegando y al parecer el gobierno quiere conseguirlos a menor precio, retrasando las entregas.

“La mamás fueron al INSABI que es donde se están reuniendo cada semana y los medicamentos no han llegado, la logística es lenta al llegar al país los liberan quince días después, en el estado son cinco hospitales de tercer nivel que son los importantes está Poza Rica, Veracruz, el CECAN en Xalapa, Coatzacoalcos y Río Blanco y en lo que se desplaza todo, en Coatza dicen que no falta ninguna clave pero en Veracruz no es así”, dijo

Por ello mencionó que las madres de los menores están muy preocupadas porque los esquemas de quimioterapias son de dos años y medio y en caso de que falte una clave les genera retrasos que pueden resultar en recaídas que los pueden llevar a la muerte.

Además de que hay muchos menores que vienen de otros municipios.

La entrevistada hizo referencia que hay un total de 55 menores recibiendo atención de 126 familias que tienen afiliadas al sistema AMANC en el estado y de estos el 50 por ciento son apoyados en la compra de medicamentos.