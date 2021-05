Gobierno usa a instituciones para ejercer persecución política contra oposición: Marko Cortés

Veracruz, Ver.- El dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Antonio Cortés Mendoza, acusó al Gobierno de la República de utilizar las instituciones públicas para ejercer una persecución política en contra de la oposición durante el proceso electoral.

Durante su gira por el estado de Veracruz, el dirigente blanquiazul afirmó que en varios estados de la República se están utilizando de manera indebida las Fiscalías y los Ministerios Públicos para intimidar a los opositores.

Señaló que además de los casos de Samuel García y Adrián de la Garza, candidatos al gobierno de Nuevo León investigados por la Fiscalía General de la República, se suma el caso del candidato de Baja California, Francisco Pelayo, del PAN.

Local Candidatos de "Veracruz Va" firman acuerdo metropolitano por el agua

“Hoy más que nuca se necesita y más cuando vemos que Morena usa de forma ilegal todos los recursos, están vulnerando la democracia, quieren quitar al INE, están presionando a alcaldes, gobernadores, usando las Fiscalías, lo peor que vimos del PRI ahora lo estamos viendo en Morena, ya lo habíamos vivido, entonces debemos echar todo para delante y por eso hicimos la coalición Va por México, para ponerle un alto a la destrucción y al autoritarismo”, declaró.

En el caso de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, que reconoció como bastión panista en el estado, señaló que el Gobierno Estatal pretende utilizar a las instituciones para combatir la candidatura de la alianza “Va por Veracruz” a la alcaldía del puerto.

“Menos lo que quieren hacer en el puerto de Veracruz, tratando de desacreditar la contienda por el Tribunal Electoral, eso no lo vamos a permitir, que ni se atrevan los magistrados del Tribunal Electoral de Veracruz, porque estoy seguro que la sala regional o la sala superior harán justicia, no permitirán que Morena, no quite a la mala, lo que Acción Nacional gana a la buena”.

Marko Cortés afirmó que se recurrirá a todas las instancias del Poder Judicial de la Federación para defender la postulación de Miguel Ángel Yunes Márquez a la alcaldía del puerto de Veracruz.

Marko Antonio Cortés Mendoza, dirigente nacional del Partido Acción Nacional/Foto: Raúl Solís | Diario de Xalapa

“Confiamos por legalidad que no va a ocurrir, pero si de forma ilegal y arbitraria el Tribunal de Veracruz decidiera ayudar a Morena, nosotros lo vamos a combatir con toda la fuerza y con le Ley en la mano, en la Sala Regional y en la Sala Superior, porque tenemos la razón, porque hay precedentes suficientes, porque está acreditadísimo. Si le quieren ganar que sea con votos”, concluyó el líder nacional del partido Blanquiazul.

Marko Cortés acompañó al recorrido de campaña que realizara este martes el candidato a la alcaldía de Boca del Río de la alianza "Veracruz Va", Juan Manuel de Unanue Abascal en la Colonia Primero de Mayo.