Gobierno y Fiscalía aceptan y atienden recomendaciones de CNDH: Gobernador

Tanto la Fiscalía General del Estado como el Gobierno del Estado aceptaron las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) relacionadas con el caso de los seis jóvenes detenidos en Xalapa acusados por el presunto delito de ultrajes a la autoridad, confirmó el titular del Ejecutivo, Cuitláhuac García Jiménez.

En conferencia de prensa indicó que la Fiscalía respondió a la solicitud de la CNDH sobre el cumplimiento de las recomendaciones e inició el proceso de atención.

“Como ya lo había advertido, que íbamos a analizar el documento, nosotros ya hemos empezado a dar cumplimiento a esas recomendaciones, el mismo día de ayer notificamos. Ayer publiqué una fotografía en la noche, donde estaba firmando documentos, uno de esos documentos fue la aceptación de la recomendación”, dijo.

Refirió que como gobierno se tiene interés en que este organismo funcione, por lo que se reconoce la labor que su titular, Rosario Piedra Ibarra, está realizando.

“Nos interesa que la Comisión de Derechos Humanos opere y le agradezco mucho a la titular porque se le había criticado muchísimo, los adversarios de la derecha criticaron el nombramiento de la señora Rosario Piedra Ibarra, le hicieron el camino difícil para que llegara a instalarse y hoy se demuestra que está funcionando, cosa que, en el pasado, antes de ella, no sucedía”, expuso.

Aseveró que si se tienen que corregir acciones se realizarán las acciones pertinentes al respecto.

“Si tenemos que corregir, corregimos, no vamos a permitir que suceda, no tenemos ningún problema en que se cumplan las acciones, por eso he mandado ya el oficio de respuesta, en términos generales y muy puntualmente dice que aceptamos y por qué, estaremos dando curso a las recomendaciones, al igual que la Fiscalía vamos a atender lo que la Comisión Nacional nos está solicitando”, expresó.

Al respecto, recordó que él y el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, fueron agredidos durante una manifestación en la capital veracruzana; sin embargo, la CNDH no emitió recomendaciones a las autoridades en turno.

“Nos tundieron durísimo durante una manifestación, quizá fuimos los menos afectados, pero hubo compañeras maestras que les dieron durísimo y la Comisión no con el pétalo de una rosa amonestó o recomendó siquiera al gobernador en turno, que era Javier Duarte, en ese régimen represor, incluso el que me sucedió a mí, no vimos este tipo de recomendaciones”, expresó.

Consideró que por dichos hechos hubo violaciones a los derechos humanos, “presumimos que hubo graves violaciones y no actuaba la Comisión, en tantos casos no actuó, hoy sí y, desde luego, que vamos a atender, nos interesa mucho que se dé cabal cumplimiento a lo que estipula la ley en torno a los derechos humanos”.