Gobierno ya no es cómplice de agresiones a periodistas: Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, afirmó que en su administración no hay, ni habrá complicidad con quienes cometen crímenes contra periodistas, por lo que habrá justicia.

En entrevista en un café de centro de Xalapa, señaló que cada uno de los asesinatos en contra de los comunicadores están siendo investigados, tomando en cuenta la actividad que realizaban las víctimas.

Local [Video] Así es el ya basta de periodistas; no más asesinatos, exigen





Al referirse a los casos de asesinatos de periodistas en el país, como el de la comunicadora Lourdes Maldonado en Baja California, el mandatario estatal aseguró que el gobierno federal actúa de manera diferente, buscando dar con los responsables de los hechos y sin complicidades.

Asimismo, manifestó que anteriormente existía complicidad entre las autoridades y quienes cometían los crímenes, además de que desde el Ejecutivo no se actuaba al respecto.

“Hay algo importante, tanto el Gobierno federal como en nuestro gobierno ya no hay complicidad de este tipo de crímenes, que es lo que pasaba antes y por eso se sospechaba de los Ejecutivos de antes, ellos no hacían mucho por resolver o fingían resolver los casos y ahora ya no, ya no hay esa complicidad”, dijo.

El Gobernador fue cuestionado en torno a las manifestaciones que se registraron en varios puntos del estado y en las cuales los comunicadores exigieron un alto a las agresiones y resultados en las investigaciones de los asesinatos registrados.

Al respecto, consideró que estas fueron muestra de que existe una fraternidad entre los representantes de los medios de comunicación, quienes tienen derecho a exigir a las autoridades respuestas.

“Que bueno que no se pierda esa forma de ser completos y amigos entre ustedes, que siempre que exista una agresión o crimen contra un periodista exista una manifestación de fraternidad con la familia y el periodista que haya sido víctima”, agregó.