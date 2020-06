Golpean a empresas ligadas al Cártel de Jalisco en Veracruz

Xalapa, Ver.- La operación Agave Azul, realizada por la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear las cuentas de presuntos implicados con el Cártel de Jalisco Nueva Generación, al relacionarse mil 939 personas a la organización, es positiva, pero integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Acción Nacional (PAN) esperan que no se quede solamente ahí y que haya una sentencia.

En dicha operación participó la Administración para el Control de Drogas (DEA) después de que apareciera que este cártel repartía despensas, así que se ejecutó un bloqueo a 167 empresas y dos fideicomisos, de acuerdo con los datos oficiales.

En este contexto, el dirigente nacional del PRD, Ángel Avila Romero, señaló que esperan que esta operación termine en incautaciones y detenciones para que trascienda lo mediático.

Yo espero no echar campanas al vuelo hasta no ver los resultados concretos, porque pasa que después de dos meses o en estado de litigio regresan los bienes, no hubo ningún detenido, la FGR no hizo ningún trabajo, queda en llamados mediáticos

Agregó que reconoce que es una primera etapa, porque es importante dañar la estructura financiera de los cárteles, pero aún falta para celebrar, hasta que no haya una sentencia firme.

El coordinador del Grupo Legislativo del PAN en el Congreso de Veracruz, Omar Miranda Romero, señaló que es una estrategia que desde hace tiempo se ha comentado a nivel internacional que es el combate por medio de su economía.

Trabajar en este tipo de operativos que sí resultan en un golpe importante y que ésta sea la línea de la Unidad de Inteligencia Financiera y no como en otros casos que pareciera que es más político

Detalló que el congelar sus cuentas es un inicio, pero después vendrá determinar si el dinero es de procedencia ilícita.

Aunque se solicitó una entrevista a algunos diputados locales y federales de Morena, no quisieron dar su opinión al respecto.