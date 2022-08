Golpes, caídas y amputaciones; ¿qué otros riesgos sufren empleados de Limpia Pública?

A la semana, se registran aproximadamente tres accidentes en trabajadores de la dirección de Limpia Pública de Xalapa. De acuerdo con el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Limpia Pública “Solidaridad Urbana”, Guillermo Caballero de Jesús a estos se suman los casos de pepenadores que ingresan a las unidades y también sufren accidentes.

El líder sindical reconoce que actualmente son 45 trabajadores que están como “pepenadores” en esa área y que están buscando que sean contratados de manera formal dado que son los que están más expuestos. Aunque la mayoría de estos incidentes son menores, hay otros que les han costado la vida a empleados en tanto otros han sido causa de amputaciones o lesiones mayores.

Te puede interesar: Amotac confía en intervención de Gobernador para eliminar abusos de elementos policiacos

Local No hay caso de viruela símica en el CAE; ¿por qué lo dice la Secretaría de Salud?

En febrero pasado, una joven pepenadora sufrió una lesión en cuatro dedos de su mano derecha al ser prensada por una compuerta de un camión recolector de basura. Su madre, quien solicitó el apoyo de la Dirección de Limpia Pública municipal del Ayuntamiento de Xalapa para costear los gastos médicos confirmó que aunque no era trabajadora formal de dicha área municipal, si contaba con el permiso para realizar trabajo de plancha o pepena, y fue ahí cuando sufrió el accidente

Un mes después, el 23 de marzo, Luis Antonio, un joven de 20 años, cayó de un camión recolector en calles del fraccionamiento Balcones y sufrió un traumatismo craneoencefálico. Tres días después, el joven padre de tres menores falleció.

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahui confirmó la muerte del trabajador de la Dirección de Limpia Pública y se comprometió a dar todo el apoyo a la viuda y a los tres pequeños hijos del empleado.

¿Qué exigió trabajadora de Limpia Pública de Xalapa?

Este viernes en Xalapa, la trabajadora de la Dirección de Limpia Pública, Acela Alvarado Vargas, se manifestó en los bajos del Palacio Municipal para pedir la intervención de la autoridad municipal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al señalar que tras el accidente que sufrió mientras trabajaba, no ha sido atendida debidamente.

Local ¿Compras medicamentos genéricos? Denuncian que doctores imponen solo patentes

La quejosa pidió una audiencia con el alcalde Ricardo Ahued Bardahuil para que se atienda su demanda pues señaló que ha acudido a la clínica 11 del IMSS y no le han dado la atención que requiere. Refirió que únicamente le han recetado diclofenaco y paracetamol, pero no ha visto resultados sobre su problema en la cabeza a raíz del golpe sufrido el 21 de julio.

Explicó que fue en las inmediaciones del Congreso del Estado cuando un autobús de la compañía ADO impactó la unidad en la que se movilizaban. "Me mandaron con el neurólogo y me dijeron la estamos valorando, pero el médico que la debe atender es el neurocirujano, entonces me traen del tingo al tango de aquí para allá, y de allá para acá y lo único que quiero es que me atiendan en especialidades médicas".

A su decir, desde ese momento se ha sentido muy mal por lo que reiteró que se trata de una urgencia y pidió el apoyo del alcalde.