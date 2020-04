Gómez Cazarín ya no buscará la dirigencia estatal de Morena

XALAPA, Ver.- El diputado Juan José Gómez Cazarín fue claro al mencionar que sus intereses, por el momento, están fuera de la dirigencia estatal de MORENA, pero que sí tiene un favorito para esta contienda en los hombros de Esteban Ramírez Zepeda, a quien ve como el aspirante adecuado para tomar las riendas del partido.

Cabe señalar que debido a la contingencia que se vive a nivel mundial, el proceso interno para la renovación del partido se ha pospuesto hasta nuevo aviso, pero eso no quita que muchos tengan duda referente a la postura que tiene Gómez Cazarín, que estuvo a cargo de la mesa directiva en el Congreso del Estado.

Al mencionarle que prácticamente él ya tenía ganada la elección, fue muy claro al contestar que su apoyo va para Ramírez Zepeta, quien fungiera como jefe de la Oficina de Gobierno en la actual administración estatal a cargo de Cuitláhuac García Jiménez “yo he sido militante desde el 2012, ahora estoy apoyando al compañero y lo digo abiertamente”.

Para Gómez Cazarín, los motivos por los cuales apoya a Esteban son simples “es joven, tiene 31 años, pero es de los fundadores de MORENA; pienso que, lo digo con todo respeto a mis compañeros que también aspiran al cargo, ya llevan cinco años en el partido, este es un partido democrático y tienen que entender que hay que darle entrada a las nuevas corrientes, los nuevos pensamientos, por eso mi total apoyo a Esteban Ramírez”.

Luego de declarar su postura, el diputado espera que no existan problemas al interior del partido

espero no se sientan ofendidos porque apoyo a Esteban, seguiremos siendo amigos, compañeros de la militancia, pero yo pienso que la mejor opción es él

¿Por qué no le interesa la dirigencia?

Para Gómez Cazarín no fue difícil mencionar el motivo por el cual no busca la dirigencia estatal del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) “no me interesa, la verdad tengo una carga muy pesada, apoyo a mi compañero, hemos sido amigo desde hace mucho años, entonces los días que puedo que son sábado y domingo, le acompaño en sus recorridos”, puntualizó.