Granja de Totalco enfrentaría clausura definitiva si no solventa observaciones: PMA [Fotos]

El titular de la Procuraduría de Medio Ambiente en Veracruz, Sergio Rodríguez Cortés, afirmó que desde el 2022 se aplicó una supervisión a las Granjas Carroll e incluso se le ha multado y clausurado de manera parcial.

En entrevista, realizada en el Congreso local, aseguró que desde hace dos años se determinó que la empresa incumplía con varios de los requerimientos ambientales y legales, hecho que atribuyó a las pasadas administraciones estatales.

El funcionario aseveró que los gobiernos pasados permitieron que la empresa siguiera funcionando a pesar de las “acciones ilegales que estaba cometiendo”.

Refirió que, tras la supervisión que se llevó a cabo en 2023, el año pasado se le aplicó a la empresa una multa de 4 millones de pesos, monto que ya fue cubierto.

Al respecto, indicó que la transnacional se ha defendido, ha buscado amparos, y se mantiene en proceso de cumplir un acuerdo firmado para resarcir los daños que se ha detectado que ha generado en la zona de Perote.

“Este plazo que tiene la empresa se cumple en septiembre próximo, para entonces debe brindar atención a todas las observaciones que se le han hecho, ahorita se adelantó la supervisión, se está trabajando en la zona, los pobladores nos han permitido actuar, trabajar en la zona y realizar las acciones pertinentes”, dijo.

Podría clausurar definitivamente a empresa Granjas Carroll

Destacó que en caso de que la empresa no pueda corregir las “malas prácticas detectadas” se podría aplicar una clausura definitiva, lo cual, aseveró, será una determinación del gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien es la persona indicada para ello.

“De acuerdo a lo que se firmó con ellos, es hasta septiembre cuando finaliza su etapa de cumplimiento, nosotros estamos haciendo una verificación anticipada por los asuntos que se están ventilando, pero yo creo que es importante que reconozcan que el Estado ha hecho su trabajo y si no se hacen las correcciones que marca la ley entonces sí puede venir una clausura definitiva”, argumentó.

Puntualizó que se han revisado seis granjas y en algunas de ellas se han encontrado inconsistencias graves, las cuales se relacionan con la contaminación de los mantos freáticos, ya que sus desechos no son tratados de manera correcta.

Al respecto, recordó que la empresa tiene 51 granjas en la zona de Perote y Puebla, lo que representa un amplio trabajo para la Procuraduría de la que está a cargo.

“Estamos ahorita en revisión, son 51 granjas, cada granja con algunas hasta 10 naves, entonces es un trabajo arduo, se están revisando, repito, llevamos hasta ahorita seis revisadas, tengo firmadas nueve órdenes y precisamente el día de hoy iban a llegar los dueños a la Procuraduría para seguir ventilando la información, revisando y desahogando los temas”, comentó.

Manifestó que mientras no se cumplan los plazos definidos por la ley, la Procuraduría no puede intervenir para realizar una clausura, además de que hay temas que no son de competencia estatal, sino federal, como es el caso del uso del agua.

“Nosotros estamos haciendo el trabajo, pero no todas las acciones recaen en la competencia estatal, hay temas que están a cargo de la federación, como el uso del agua que lo tiene a cargo Conagua, la actuación de nosotros ahí está y seguiremos actuando conforme a lo establecido a la ley”, agregó.