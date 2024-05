Justicia para familiares de periodistas asesinados, un pendiente en México

Veracruz, Ver- Griselda Triana, coordinadora ejecutiva de la red nacional de familias de personas periodistas asesinadas y desaparecidas en México, aseveró que las víctimas indirectas de crímenes de periodistas viven abandonadas y olvidadas por autoridades.

Señaló que, ante este abandono, se han tenido que organizar para poder exigir la no repetición de los crímenes en contra de los periodistas, así como la revictimización de la que han sido objeto, tanto las víctimas como sus familiares.

Creación de colectivos ante crímenes de periodistas en México

En ese sentido, indicó que surgen colectivos como Ave Fénix y Tejidos Solidarios, que a nivel nacional y en Veracruz exigen a las autoridades que volteen a ver los casos y garanticen que se hace justicia.

“El colectivo Ave Fénix, así como Tejidos Solidarios, han surgido como consecuencia de la falta de justicia, del abandono institucional, de la indiferencia de las autoridades, hemos surgido para acompañarnos, apoyarnos y defendernos, y reitero, como colectivos no debemos perder de vista que nos hemos organizado porque ninguna autoridad no solo no nos ha dado resultados ante los delitos de asesinato y desaparición, sino que además las instituciones responsables de atender a las víctimas indirectas de estos delitos no quieren voltear a vernos”.

Griselda Triana indicó que las familias no buscan que los responsables reciban un castigo fuera de la Ley, sino que se aplique todo el rigor en contra de los responsables, pero además se garantice la reparación del daño y que no se repetirán.

La representante de Tejidos Solidarios lamentó que las víctimas en México tengan que organizarse para exigir algo que por derecho les corresponde, como es la justicia, sin embargo, señaló que es una forma de combatir el hartazgo al que le apuestan las autoridades.

“Lo que las familias exigimos es justicia, que los perpetradores sean llevados ante los Tribunales para que sean juzgados y sentenciados, lo que las familias también exigimos es ser reparadas, y sobre todo exigimos la no repetición”.

Griselda Triana dio el pronunciamiento durante la presentación de un mural que se pintó en la ciudad de Veracruz en honor a los periodistas asesinados en la última década, como una forma de visibilizar a las víctimas.

En ese sentido, indicó que Veracruz es uno de los casos más relevantes en el contexto nacional, por lo que la lucha de los familiares de periodistas asesinados es algo que se debe destacar ante la falta de resultado de autoridades.