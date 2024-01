Habitantes preocupados por el servicio de agua en Medellín, ¿por qué?

Medellín de Bravo, Ver.- En medio de la incertidumbre por la creación de una Comisión del Agua en el municipio de Medellín de Bravo tras la separación con Grupo MAS los pobladores señalan que este año el servicio viene más caro.

Según lo que expresan, el agua para este municipio debería ser más económica dado que la planta abastecedora se encuentra dentro de la demarcación, sin embargo notan aumentos en los cobros de este año que van de entre los 10 a 12 pesos para la zona de los fraccionamientos y entre 15 a 30 pesos para la cabecera tan solo en este mes.

“El año pasado en julio yo pagué 240 pesos pero ha ido incrementando, este año ya voy a pagar más o menos 366 pesos cuando aquí en El Tejar no hay drenaje y parte del centro de inunda”, expuso María Guadalupe Montero, habitante de El Tejar.

En la zona de los fraccionamientos la queja es la misma pues los habitantes comentan que Urbanizadora Medellín también aumentó los costos del servicio.

“Creo que voy a pagar como 320 pesos, se supone que eran 256 pesos por mes pero hubo un incremento y ahora ya pagaremos más, pero aquí en el fraccionamiento no hay drenaje, por ejemplo si lavamos la ropa, el agua sale a la calle, esa ha sido la queja de siempre porque luego las calles están llenas de agua con jabón porque todos lavamos”, señaló Pedro Javier Fernández del circuito Jardines.

El regidor Fernando Aguirre Arredondo, detalló que dentro del municipio operan dos empresas distintas el manejo del agua; por una parte Urbanizadora Medellín maneja el sistema de los fraccionamientos Lagos de Puente Moreno y Puente Moreno con tarifas que van de entre los 300 a 400 pesos.

Por otra parte Grupo MAS se encarga del servicio del municipio y colonias donde cobra 56 pesos por servicio de saneamiento.

¿Por qué Grupo MAS se separó de Medellín de Bravo?

Mencionó que durante la sesión de cabildo celebrada el pasado 21 de diciembre, por decisión unánime se acordó que el municipio se desligaría del Grupo MAS debido a que en dos años de gestión no ha ejecutado ninguna obra de infraestructura hidráulica pese al cobro que realiza.

“Fue decisión unánime porque en dos años que llevamos de gestión la empresa no ha hecho ninguna obra, no funcionan la infraestructura que dejó el extinto SAS, solo operan las plantas de El Tejar que son las que administran el agua a los municipios de Veracruz y Boca pero de ahí en fuera no hay nada y hay muchas quejas de los habitantes de que el servicio no es de calidad, que el agua viene con alfileres”, expuso.

Dijo que el acuerdo fue que en enero de este año se crearía una Comisión Municipal del Agua como se maneja en municipios como Xalapa, sin embargo aún no hay claridad en el proyecto.

“Acordamos la creación de una Comisión Municipal una CMAS pero hasta ahora no se ha hecho, sigue operando Grupo MAS y este año aumentó los costos y lo que yo he percibido es que al parecer el alcalde quiere dar el contrato a la Urbanizadora Medellín para que opere todo el municipio, no hay claridad en este asunto, esperamos que no pero la gente si está enojada por los aumentos”, dijo.