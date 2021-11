Grupo xalapeño aborda el feminicidio en composición musical

Xalapa, Ver.- Este cuarteto (NG4) conformado por los hermanos Mariana, Pedro, Diego y Héctor Nolasco Gamboa inicia por “una casualidad”, cuenta Diego, guitarrista y vocalista de la banda; los jóvenes siempre han llevado la música en sus vidas, sin embargo, tiempo atrás buscaban rumbos distintos en su formación a través de profesiones como matemáticas, historia, arquitectura y medicina, no obstante, como grupo independiente tocaban covers de canciones y fue entonces cuando surge la idea de crear su propia música combinando el pop, jazz, balada, r&b, entre otros géneros.

Gracias al apoyo de sus padres y su arduo trabajo, cumplen su sueño de crear letras y música del gusto de sus seguidores y gracias a un golpe de suerte, este 25 de noviembre regresan a los escenarios tras ser seleccionados en la convocatoria del Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA) Veracruz 2020-2021 del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA).

Mariana Nolasco Gamboa, bajista y corista del grupo fundado en Xalapa dan a conocer el proyecto: Bonitas. La composición musical en tiempos de feminicidio, “A través de Facebook encontré una convocatoria del PECDA y es de esas veces que sabes que tienes todo para participar, pero ya llevaba mucho tiempo publicada, por poco no entramos, lo compartí a toda mi familia y decidimos participar creando un proyecto cultural, cumplimos con las bases y trabajamos muy duro para enviar todo lo que solicitaban”.

“Bonitas”, el comienzo de un sueño

Durante el mes de abril del presente año el joven guitarrista de 24 años decide escribir una melodía acerca del acoso y cómo lo enfrenta un tercero, una persona que puede ver el problema, pero que no lo vive, esto con la finalidad de que el grupo tuviera nuevo material inédito tras su exitoso álbum “Superávit” lanzado en 2019.

En la interpretación de “Bonitas” se unieron voces como la de Coyolicatzin Hernández Solorzano, una artista originaria de Oaxaca, autora de la canción “Llueve sangre en la ciudad”, un tema escrito en 2018 donde habla del impacto que le causa la ola de violencia y asesinatos de mujeres en México, “Coyo” se viraliza en las redes sociales con más de catorce millones de reproducciones gracias a este tema y comienza su carrera profesional en la música.

Una vez terminada la canción, NG4 decide mantener esa esencia a través de este formato, incorporar voces que quieren ser escuchadas y, con su experiencia como músicos crear melodías a través de la composición, tras llegar la convocatoria del FONCA esta idea se hizo realidad pues más de 10 mujeres se integran al proyecto, con apoyo del Instituto Municipal de las Mujeres en Xalapa (IMMX).

NG4 decidió incorporar voces que quieren ser escuchadas a sus canciones | Foto: Cortesía | Diego Nolasco

“Acudimos con la maestra Yadira Hidalgo González, directora del IMM para recibir el apoyo y plantearle el proyecto, posteriormente nos brindaron talleres sobre violencia de género y de nuestra parte comenzamos con otros de composición musical, así tuvimos contacto con mujeres a quienes invitamos a nuestro proyecto, donde experimentaron el crear canciones, grabarlas para el álbum y falta poco para que las interpreten en vivo durante un concierto que será el próximo 25 de noviembre en el Teatro J. J. Herrera”, indica Mariana, bajista y corista del grupo.

Con ella coincide Héctor, baterista y corista de NG4, quien se dice emocionado por obtener una respuesta positiva al ser seleccionados por el Programa de Estímulos a la Creación y Desarrollo Artístico, al igual que sus hermanos porque ha sido todo un reto e indica que salieron de su zona de confort, ya que ninguno esperaba lograr un resultado como éste.

“No imaginé que este trabajo con las chicas nos hiciera pasar de ser sus maestros y darles a conocer todo lo que conlleva crear un álbum musical, a tener una gran amistad con todas ellas y hoy considerarlas una parte importante en nuestro crecimiento, ya creamos una nueva familia con ellas y nos hace muy felices”.

NG4 de vuelta a los escenarios

Pedro Nolasco, tecladista y vocalista de este grupo xalapeño menciona que habrá grandes sorpresas en la culminación de este propósito que inició en el mes de mayo puesto que las jóvenes que forman parte estarán en vivo interpretando las canciones del álbum “Bonitas” el cual está integrado por la melodía del mismo nombre, Guerreras de la calle, Metamorfosis, Eternas, Nicole y Uno. Además, habrá una sección de vientos y otras canciones que anteriormente fueron un éxito.

Cuestionados sobre su melodía favorita del disco, que se encuentra en plataformas digitales como Spotify, YouTube, Deezer, Amazon music, Apple music, entre otras, opinan que es difícil elegir porque cada una tiene una esencia y mensaje.

“Para mí (Diego), ‘Metamorfosis’ es una canción que refleja esta esperanza del cambio, como hombre o mujer lo necesitamos para ser mejores o simplemente ayudar a los demás”.

Héctor señala que “Uno” envuelve una unión entre las personas que además relaciona con la familia que tiene. “Su mensaje me parece especial, me encanta”.

Para Mariana fue difícil elegir solo un tema y es que “Guerreras de la calle” les pareció una sorpresa pues al crear el demo de esta canción notaron que quedaba por debajo de los otros temas, pero no fue hasta que llegó a las manos de las solistas que el tema se disparó, convirtiéndose en uno de los favoritos de la audiencia y en especial de la bajista, “Oír a las chicas y algunos versos que escribí me llena muchísimo, además he escuchado críticas muy positivas, al público le ha ayudado a sanar algunas cuestiones personales”, asimismo comenta que “Eternas” posee una magia especial ya que el coro da un fuerte mensaje por la libertad y autonomía.

Finalmente, Pedro, el hermano mayor destaca que “Uno” es una creación hecha a su estilo, con apoyo de arreglos de vientos, guitarras, sintetizadores, entre otros. Por otro lado, también comenta que “Guerreras de la calle” es una canción con género trap que ellos desconocían, pero fue un reto y se logró el objetivo de que la canción estuviera a la altura.

Cada una de sus canciones tiene una esencia y mensaje | Foto: Cortesía | Diego Nolasco

Volvernos una familia

Los NG4 están convencidos que el apoyo incondicional de todas las jóvenes fue pieza clave para lograr un resultado como este, no solo fueron talleres, reuniones de trabajo o ensayos, cada una abrió su corazón para contar su historia, los temas sensibilizaron a cada integrante del grupo para poder apoyar a componer las canciones, Diego, Pedro, Mariana y Héctor destacan no solo el talento sino también el compromiso y la disciplina que las más de 10 chicas pusieron para darle vida a esta presentación que tendrá lugar el próximo jueves 25 de noviembre en el Teatro J.J. Herrera.

Coinciden en que no hay palabras que resuman mejor los buenos resultados de esta convocatoria que un ‘Gracias’ por apoyarlos a continuar su sueño y carrera musical a través de un formato totalmente diferente a lo que estaban acostumbrados.

“Mi papá solía decirnos ‘con cambiar la vida de una persona, ya es lo suficientemente reconfortante para saber que estás en el camino correcto’ y es totalmente cierto, pusimos todo el corazón en estas canciones y estamos profundamente agradecidos, felicitamos también todo el esfuerzo de nuestras ahora amigas porque si bien no teníamos tampoco experiencia como vocal coach ellas seguían nuestros consejos y mejoraron exponencialmente sus presentaciones”.

Los NG4 darán un concierto el próximo jueves 25 de noviembre en el Teatro J.J. Herrera | Foto: Cortesía | Diego Nolasco

Feminismo y erradicar la Violencia de género

“Importa mucho saber que algo está pasando y poder ayudar”, indica Diego quien a pesar de no considerarse feminista si apoya totalmente que hay que ser empáticos, respetar y desde su trinchera, que es la música, enviar un mensaje a través del arte para frenar todas las agresiones a las mujeres.

“No tenemos que esperar a que a alguien cercano le pase algo malo para abrir nuestra mente y hacer algo al respecto, sino dejar de juzgar y profundizar en estos temas para ser también un apoyo en un tema tan delicado”, expresa Héctor.

“Uno debe tener ‘alerta’ las emociones y el corazón para tratar de ponerse en el lugar de la otra persona, escucharla y hacer de lado un poco la racionalidad y buscar la protección ante cualquier situación”, finaliza Pedro.

Este grupo promete muchas más sorpresas para sus seguidores e invitan a estar pendientes de éstas a través de sus redes sociales:

@NG4 en Facebook, @los4noga en Instagram y también por sus cuentas personales de Instagram: Mariana Nolasco (@mariananoga), Pedro Nolasco (@pedrnoga) Diego Nolasco (@diegonoga) y Héctor Nolasco (@hectornoga).