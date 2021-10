Grupos provida pide que autoridades den opciones a las mujeres antes de obligarlas a abortar

Veracruz, Ver.- En un llamado a la conciencia de las mujeres para desechar la idea del aborto, el Frente Nacional por la Familia realiza marcha para pedir a instituciones y autoridades brindar apoyos para defender la vida.

De acuerdo con Mercedes Mendoza Ramírez con la aprobación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y los movimientos feministas se les está obligando a las mujeres a abortar porque no le están ofreciendo opciones para no hacerlo.

Indica que según estudios en países como Chile más del 40 por ciento de las mujeres son obligadas a abortar por sus parejas y considera que esa realidad podría ser también el caso de México.

Asevera que en cuanto autoridades e instituciones les ofrezcan alternativas a las mujeres, estás no tomarían la decisión de provocarse un aborto.

“Si en vez de ofrecerle aborto le ofrecemos ayuda, acompañamiento se podrían mejorar tanto a la mujer como a la vida del niño, queremos que se apoyen sus necesidades y podemos lograr que no sea una disyuntiva elegir entre la carrera y un bebe o entre el trabajo y un bebe, sabemos que la mayoría de las mujeres que abortan no lo hacen por gusto, abortan porque hay algo que las orilla, nuestra respuesta es que ok ahí está la ley, pero queremos apoyar de otra manera para que el aborto no sea una opción, si la mujer no quiere abortar que nadie la obligue porque pareciera que los movimientos quieren que a fuerza las mujeres aborten”, considera.

El Frente Nacional por la Vida convocó a una marcha para este sábado que se vio interrumpida por un reducido grupo de mujeres a favor del aborto que se plantaron frente al contingente con sus pañuelos verdes exponiendo que no están en igualdad de condiciones.

Marcha de grupos provida / Foto: Raúl Solis | Diario de Xalapa

Justo cuando el grupo de personas iba a iniciar la marcha que estaba programada para las 18:00 horas de este sábado, unas jovencitas se plantaron adelante del contingente, situación que enfado a las Provida que les pidieron retirarse del lugar y respetar su convocatoria.

Aunque en algún momento la situación estuvo a punto de salirse de control no pasó de un intercambio da palabras entre las integrantes de ambos grupos y se llevó a cabo la marcha partiendo desde la iglesia del Cristo del Buen Viaje

En contrates con el pañuelo verde, globos en colores blanco y azul fueron el estandarte de la marcha que busca apoyar a la mujer para evitar que tome la decisión de abortar.