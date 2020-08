Guardias de vecinos, efectivas en Xalapa; bajan delitos

Xalapa, Ver.- Lo que empezó con un silbato, se convirtió en un modelo de agrupación vecinal que disminuyó en más de 80 por ciento la delincuencia en la colonia Sebastián Lerdo de Tejada.



Considerada por las autoridades como un “foco rojo” en materia de seguridad, debido a que se encuentra en un punto estratégico de entrada y salida del municipio, la Lerdo de Tejada fue durante muchos años escena de asaltos, robos de autos y casa habitación e incluso crímenes que llevaron a los vecinos a decidir agruparse.

Hoy, a más de tres años de haber comenzado en un esquema de “guardias vecinales”, los habitantes de esta colonia xalapeña mantienen la unión y aunque ya no llevan a cabo patrullajes nocturnos, siguen en comunicación constante a través de los grupos de whatsapp y cuentan con cámaras de seguridad, alarmas y vigilancia privada para cuidarse entre ellos.



La madrugada del 11 de agosto de 2017, vecinos lograron la detención de un presunto ladrón. Las imágenes del hombre atado a un árbol en una de las áreas verdes de la colonia y la de decenas de vecinos armados con palos y piedras circularon en todos los medios de comunicación.

Un mes antes en esta misma colonia habían detenido a otro hombre cuando intentaba ingresar a una casa habitación. “Esos fueron los primeros casos de detenciones y salieron todos los vecinos unidos para abarcar todos los frentes y no dejarlos escapar”, recuerda uno de los vecinos.



Aunque en su momento la organización llamó la atención de las mismas autoridades, este esquema no fue improvisado, ya que las y los vecinos llevaban varias semanas diseñando medidas para cuidarse entre ellos y garantizar la seguridad de sus familias.



Lo primero que hicieron, recuerda uno de ellos, fue establecer redes de contacto entre todos a fin de conocerse y apoyarse. De la unión se pasó a la acción comunitaria mediante la compra de cámaras y equipo de seguridad y la colocación de alarmas y lonas. Por último, se distribuyeron las labores de vigilancia y se implementaron rondines nocturnos. “Empezamos con un silbato, un solo silbato empezó todo. De ahí vinieron las reuniones, la organización y la asesoría de la Secretaría de Seguridad Pública que nos dio”.

Reunidos en la sala de una de las viviendas de la colonia, los tres de los vecinos vigilantes cuentan que, aunque ya no se llevan a cabo estos recorridos de vigilancia en las noches y madrugadas, la organización vecinal se mantiene. A través de las cámaras se mantiene el monitoreo constante de las calles de la colonia y ahora se apoyan de una empresa de seguridad privada.“Ha parado un poco, sí, pero seguimos en alerta porque cuando menos se lo espera uno ahí están las cosas. Tenemos cámaras con las que vigilamos si hay algún desconocido y tratamos de estar al pendiente y cuidarnos como vecinos, aunque tenemos ya al vigilante que da los rondines en la noche”, cuenta una de las vecinas.. Diariamente, vecinos de ambos lados y estudiantes eran víctimas de asaltos a mano armada y despojados de carteras, celulares, bolsas y mochilas. Los robos a casas habitación y desmantelamiento de vehículos también eran frecuentes.A tres años, los vecinos reconocen que han logrado disminuir hasta en 80 por ciento el número de delitos que se cometen, dejando atrás el foco rojo con el que eran señalados. No obstante“Sí han disminuido considerablemente los delitos, pero aún hay; hace unos días vimos a un taxi abriendo una camioneta e intentando robar la batería, pero en general notamos que son casos aislados y que sí se logró controlar el problema”, expresa.

Una de las vecinas de la colonia reconoce que la crisis del Covid-19Ante esto, el apoyo de la empresa de seguridad privada que desde hace tiempo contrataron ha sido fundamental, ya que a pesar de la emergencia los rondines nocturnos se siguen llevando a cabo.. No obstante, las veces que han notado estas actividades los han corrido tanto los mismos vecinos como los vigilantes que sí están autorizados y ya tienen antigüedad. “Logramos que ya no se metan porque, aunque no nos consta que ellos hagan eso, tenemos comentarios de que muchos de estos supuestos vigilantes son quienes dan el pitazo de que en tal casa no hay nadie o hasta en los mismos asaltos ellos ‘echan aguas’ para que esto se dé. Así que no les permitimos entrar”.El 23 de junio pasado, las alarmas de la colonia se activaron.

Y es que, la unión vecinal no solo sirve para detener delincuentes sino también ha permitido pedir ambulancias en casos de crisis médicas, apoyar a vecinos en emergencias e incluso encontrar mascotas perdidas.“Nos ayudamos en todo, nos ha tocado a ayudar a una vecina que se puso muy mal de salud, una señora que se nos perdió y salimos todos a buscarla. Hemos reportado fugas de agua, problemas en los servicios y hasta para mascotas perdidas nos han servido los grupos”.Así, los vecinos de esta colonia pasaron de ser desconocidos entre ellos a conformar un grupo que, calle por calle, se cuidan, procuran y hasta divierten en grupo.”.

El esquema de “que se implementó en la, cuenta un vecino, ha sido replicado en otras colonias y a más de tres años de haber arrancado siguen llegando personas de otros lados de Xalapa a pedirles asesoría para iniciar un esquema de este tipo.

“De otras colonias me han contactado para ver cómo se pueden organizar ellos de alguna manera. Hace poco vinieron de las colonias 10 de mayo y Heriberto Jara, porque ellos están teniendo los problemas que tuvimos nosotros al iniciar y ya están hasta la coronilla y se empezaron a agrupar en grupos de WhatsApp y nos buscan porque aquí hay la disposición de informarles y darles a conocer los resultados que hemos tenido”, indicó.



“En esta colonia estamos cansados de ti. Piénsalo y lárgate”, se lee en una de las calles ubicadas en la primera sección de la colonia. Ahí la organización comenzó de manera incipiente desde el 2016 con reuniones vecinales y meses después se logró el esquema de “guardias vecinales” en las noches y madrugadas.



En entrevista, una de las vecinas que se encargan de la organización cuenta que debido a amenazas y otro tipo de presiones es que se deciden suspender los rondines, pero se mantienen activas las cámaras de seguridad, alarmas y grupos de whatsapp en los que se mantienen informados. Además, explica, se tiene comunicación constante con las autoridades de seguridad estatal y municipal a fin de que sean ellos los que cuiden la zona. “Han estado patrullando. Los policías han estado muy pendientes y trabajando en conjunto y de esa forma es como nos hemos estado apoyando ahora”.



No obstante, reconoce que al debilitarse la unidad vecinal se tuvo el incremento en los casos de delitos en esta parte de la colonia. Asaltos y robo de autopartes son otra vez comunes en las calles, por lo que se seguirán con esquemas que permitan retomar el control, esto una vez que concluya la emergencia por Covid-19.

La vecina cuenta que además del apoyo de las policías se optó por contratar una empresa de seguridad privada para que se lleven a cabo recorridos, además se mantiene el uso de las cámaras que, de manera particular, algunos vecinos instalaron. Precisó que se ha estado batallando con el acecho de otras corporaciones privadas que han acudido “a meterse” en la zona y que no cuentan con las acreditaciones necesarias para llevar a cabo este tipo de trabajos.“La policía está al pendiente y nos mantenemos comunicados en los grupos de vecinos. Estamos integrados todas las manzanas y lo que buscamos es que se participe de todas las maneras disponibles. La unión está y la respuesta entre todos cuando se requiera”.



Aunque las autoridades niegan la presencia de grupos de autodefensas en el estado de Veracruz, para Luis Alberto Martín Capistrán, miembro del Colegio de Abogados de Veracruz y director de la facultad de Derecho en la Universidad Cristóbal Colón, son una realidad que impera ante la falta de garantía de seguridad y justicia por parte del Estado.



El especialista aseveró que estos grupos tienen argumentos válidos para defenderse debido a que no cuentan con la seguridad que debería dar el gobierno, sin embargo, legalmente se conducen al margen de la Ley, porque la Constitución Política prohíbe la aplicación de justicia por propia mano.



“Legalmente están al margen de la Ley, la constitución establece que nadie puede hacerse justicia por su propia mano, pero derivado del crecimiento, la afectación que las familias están viviendo y las muertes continúan, la gente decidió hacer justicia por su propia mano, que es ilegal”.



Aunado a lo anterior, aseveró que en algunos casos pueden ser imputados por algún delito relacionado con las lesiones en contra de las personas que detienen, incluso homicidio por linchamientos.

"Vecinos vigilantes" no son autodefensas; Zúñiga Mezano

Si bien, indicó que la Ley otorga el derecho a los ciudadanos para defenderse, a través de la figura legal denominada “”. Sin embargo, en estos casos se debe de contemplar una serie de características, que van desde el uso proporcional de la fuerza, estar dentro de un inmueble de su propiedad y el riesgo inminente a la muerte.“Vemos negativo el tema de que esto sucede, es negativo, no es legal, pero se está dando, lo que siempre hemos exhortado es que los cuerpos policiales, ocales y federales, lleven a cabo la labor de prevención del delito y seguridad de los ciudadanos y sin lugar a duda los cuerpos policiales fueron rebasados”, declaró.Indicó que en este caso se trata de un ánimo creciente de la población por organizarse para defenderse, a través de grupos vecinales que usan utensilios improvisados como armas.“Debido a la difícil situación económica que se está viviendo y sumado esto a problemas anteriores que se han venido acumulando, programas sociales, falta de empleos, programas sociales, la inseguridad ha incrementado mucho”.“Un policía como cada 17 mil habitantes, esto es una barbaridad porque los policías locales no tienen la capacidad para dar seguridad a los veracruzanos, lo que significa que hay que trabajar mucho en la prevención del delito, como una forma de que como sociedad apoyemos a este tema”, puntualizó el litigante.



El gobierno debe reconocer la existencia de grupos de ciudadanos organizados para defenderse de actos delictivos, sin embargo, también es necesario se haga la distinción entre estos grupos de ciudadanos que se integran como “vecinos vigilantes” , los cuales distan de ser autodefensas como las que surgieron en el sexenio pasado en el estado de Michoacán, encabezadas por el doctor José Manuel Mireles, dijo el presidente de la Asociación de Consejos de Participación Cívica y experto en temas de seguridad, Jeremías Zúñiga Mezano.



“Tenemos una imagen de las autodefensas de Michoacán y creo que las autodefensas que tenemos en Veracruz son más grupos de la sociedad civil organizados, para generar entornos de autoprotección, es decir, no andan con los mismos vehículos y armas de uso exclusivo del Ejército como lo veíamos en Michoacán”, precisó.

A la par, indicó que surgió el interés de los vecinos de colonias y fraccionamientos para organizarse para defender sus bienes, como se puede ver en varios municipios del estado.El especialista señaló que se trata de un tema no solo de Veracruz, sino que se presenta a nivel nacional, pues se pueden ver en redes sociales casos en donde se atrapan a ladrones para entregarlos a las autoridades o, en algunos casos, hasta lincharlos.”, añadió.En el caso de Veracruz, señaló que los grupos de “vecinos vigilantes” utilizan palos y armas rudimentarias, muy distinto a las armas de uso exclusivo del Ejército y vehículos sofisticados, como en el caso de los autodefensas.Una de las más mediáticas se ubica en la región del municipio de Las Choapas, en donde ganaderos decidieron vigilar sus haciendas por el creciente robo de ganado desde el gobierno antepasado.“En el caso del Estado de Veracruz se ha señalado que existe este tipo de organizaciones en, el tema de Las Choapas es de muchos años, al menos del gobernó de Javier Duarte, en donde se habla que los ganaderos se organizaron porque los grupos de la delincuencia organizaba llegaban con trailers y se llevaban en ganado.”Sugirió a las autoridades estatales retomar el programa de “” que se implementó en gobiernos anteriores, a través del cual el mando policial tenía contacto directo con agrupaciones de vecinos para atender cualquier reporte.Señaló que en esta medida el gobierno podrá tener la colaboración de los ciudadanos, sin que estos violen el marco de la Ley, como podría ocurrir con autodefensas reales.

“Periodistas han documentado que se están presentando es, pero en estos casos lo que estoy viendo es que son ciudadanos que se organizaron para generar organismos de autoprotección”.A los ciudadanos,

Recordó que, de inicio, la justicia por propia mano es un acto ilegal y que en otros estados ha cobrado la vida de personas inocentes. “Muchas de las personas que han perdido la vida, incluso linchados o quemados, se ha dicho que son inocentes, que son confusiones, por eso se debe de tener mucho cuidado y organización, lo más viable es que se retome el programa de la Policía de Seguridad Pública para que haya un acercamiento con estos grupos de vecinos vigilantes y no se les dé esa denominación de autodefensas que distan de eso”, finalizó.

