Habitantes de Colinas de Santa Fe acusan que les condicionan agua potable

Veracruz, Ver.- Un grupo de habitantes del Fraccionamiento de Colinas de Santa Fe se manifestaron la mañana de este lunes en las afueras del Palacio Municipal, para exigir al alcalde Fernando Yunes Márquez, la solución del problema de agua potable que desde hace 20 días padecen, pues aseguran que se las están condicionando.

De acuerdo a los manifestantes la bomba de agua del fraccionamiento se descompuso y para resolver esta problemática, las autoridades municipales, les piden supuestamente sus firmas para que el municipio solicite recursos públicos que serían aplicados para cuestiones de salud de este fraccionamiento, sin embargo dijeron saber que los fines eran otros.

Adela Blanco, presentante de los colonos, acusó que ya no pueden pagar el costo que les representa comprar agua de las pipas, además de que se trata de agua sucia que no cumple con las medidas higiénicas para su uso.

“Hemos venido a ver al alcalde, el cual él nos condicionó si firman nosotros los ayudamos, hubo gente que les firmó, nosotros no firmamos un acuerdo para unos desvíos de recursos, porque iban a bajar recursos para salud para Colinas, los cuales no los iban a ocupar para eso, los iban a ocupar para pagar adeudos de la compañía constructora Homex, pero necesitaban nuestras firmas y dijeron que iba a quedar el agua rápido, la cual todavía no la tenemos y estamos muy desgastados pagando pipas de agua de 150, 120 pesos, hasta 200 pesos y eso todavía va para largo”, comentó.

La entrevistada explicó que han solicitado el apoyo del ayuntamiento, sin embargo, desde el municipio les han condicionado el apoyo pidiéndoles la credencial de elector, según que para bajar recursos y atender la problemática, aunque saben que esto tiene más un trasfondo.

Adela Blanco agregó que algunos habitantes sí aceptaron la entrega de la credencial, sin embargo, el problema continúa, por lo que decidieron llevar a cabo esta marcha como medida de protesta.

Mencionó que son más de 5 mil personas, las que carecen de agua potable por no aceptar la condicionante del municipio.

“Estamos aquí porque queremos hacer cumplir nuestro derecho, porque yo vinimos y entregamos por escrito que no estábamos de acuerdo en esa propuesta que nos hizo irregular. Nosotros queremos agua y él tiene la obligación de llevarnos agua, nos condicionan el agua con firmas, con credenciales de elector a las que les toman la fotografía”, concluyó.