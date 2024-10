"No ha venido ninguna autoridad": ciudadanos buscan drenar agua de calles en Veracruz

Veracruz, Ver.- Lentamente, caminando entre agua de lluvia y de drenaje, Candelario Hernández trata de destapar las alcantarillas que se encuentran en las calles de Floresta Sur en el Fraccionamiento Floresta de la ciudad de Veracruz, para drenar el agua que permanece estancada luego de las intensas lluvias que se registraron este lunes.

Mientras evita caer en algún hoyo, expresa “es chamba de Grupo MAS, aquí deberían estar ellos” al tiempo que se agacha para destapar una de las alcantarillas que se encuentran en la calle, pero el esfuerzo resulta en vano porque el agua no se drena.

Es habitante de una de las zonas más bajas del fraccionamiento donde año con año se ven afectados por las lluvias, en esta ocasión, el agua entró a su casa y alcanzó los 50 centímetros afectando algunos muebles y pertenencias que se encuentran en el primer piso.

Afirma que este año ya son dos veces que quedan atrapados por el agua, pues “algo no está funcionando con el sistema de drenaje” porque anteriormente se destapaban los traga tormentas y el agua escurría en un lapso de tres horas o más.

El hombre se agacha para destapar una de las alcantarillas que se encuentran en la calle, pero el esfuerzo resulta en vano / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Aquí no ha venido ninguna autoridad para estar pendiente de que el agua escurra, las alcantarillas están rebasadas, con esta ya son dos veces en este año que nos quedamos inundados. Dicen que llueve mucho pero los vasos reguladores están llenos y tiene que bombearlos, todo el sistema está rebasado por eso el agua aquí sigue. En mi casa el agua entró 50 centímetros y no podemos sacar nada porque no hay para dónde irse”, indicó.

¿Qué zonas del fraccionamiento Floresta de Veracruz han sido afectadas por las lluvias?

El agua se encuentra estancada desde las calles de Floresta Oriente y Sur hacías las trasversales de El Jobo, Sauces, Abedul, Chopo por citar algunas.

Marcelo García Peralta, otro de los habitantes en las calles de Sauces equina Jobo, indicó que hasta este martes el agua de lluvia permanece estancada en todas las calles que conducen hacía la avenida Miguel Alemán y desconocen en qué momento descenderá.

“Esto no pasaba y no tengo ni idea qué pasa, porque esta agua no se quiere ir, son todas las calles hasta Miguel Alemán, nosotros sacamos el agua de la casa porque nos entró, no tenemos pérdidas, pero sí nos mojó algunas cosas”, dijo.

Por las lluvias, este lunes se activó el plan DN III en el fraccionamiento Floresta donde se puso en resguardo a 12 familias que resultaron muy afectadas por las lluvias luego de que cayeron más de 300 milímetros de agua, lo que provocó que el nivel del agua en algunas zonas llegara al 1.50 metros.

El fraccionamiento Floresta es una de las zonas donde habitan familias de clase media y media alta con propiedades que cuentan hasta con alberca privada, sin embargo, desde el paso de los huracanes Stan en el 2005 y Karl en el 2010 donde más del 70 por ciento de la zona quedó bajo el agua, los inmuebles disminuyeron su costo y aunque algunos pobladores han querido vender y mudarse a otra zona para dejar de sufrir por las lluvias, es complicado encontrar interesado por el riesgo que se presenta en cada época de agua.

Dicho fraccionamiento es uno de los más poblados con una extensión desde la avenida Díaz Mirón hasta la avenida Miguel Alemán.

En el agua encontraron placas de carros

Cabe hacer mención que en la zona del Floresta se encontraron dos placas de automóviles, una de estas es la WP0803B y la otra es YRX721A , ambas quedaron bajo resguardo de los vecinos de la calle de Abedul y Floresta Sur.

En la zona del Floresta se encontraron dos placas de automóviles / Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

