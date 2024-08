Habitantes de Plan del Río protegen sus viviendas tras inundación registrada en junio

Plan del Río, Emiliano Zapata.- Tras la inundación ocurrida en el mes de junio, los habitantes de esta localidad mantienen en sus puertas y entradas de su viviendas y negocios costales de arena porque temen que si cae una lluvia torrencial vuelvan a perder sus mercancías y enseres domésticos.

¿Cómo fue la inundación que afectó a los habitantes de Plan del Río?

Rosalba Fuentes García, habitante y comerciante, quien fue de las familias afectadas en junio, comenta que la noche del domingo 23 sigue estando latente en sus recuerdos, “porque el agua que corrió por el pueblo se llevó parte de nuestros bienes, dañó más de un centenar de inmuebles, es por eso que todos nos mantenemos en alerta y preparados con bolsas de arena para en caso de venirse el agua de los cerros, podamos evitar que se nos meta".

Con tristeza, recuerda que por días la mayoría de los hombres y mujeres de esta comunidad tuvieron que sacar con palas, cubetas y camiones, las toneladas de tierra, lodo y piedras que inundaron sus casas y negocios.

Indica que aunque en estas semanas no se han inundado, saben que se acerca septiembre y octubre, meses que están dentro de la temporada de huracanes, “así que lo mejor es mantenernos preparados, no queremos descuidarnos porque en junio el agua nos tomó desprevenidos y no volverá a ocurrir”.

Comenta que los habitantes de esta población esperan que pronto se realicen las obras necesarias para que cuando llueva el agua no escurra hacía el pueblo, porque el sistema de alcantarillado no alcanza a canalizarla, ejemplo de ello es que se inundaron casi todas las casas y los negocios que están en la zona de la carretera y las vías interiores.

Lamentablemente, dice que el riesgo de inundaciones sigue, por lo que esperan que pronto, tanto el gobierno municipal como el estatal, les apoyen para hacer una obra para que el agua corra al río y no a la zona del pueblo.

Raúl Bravo Ruiz, comerciante de la población, explica que nadie de los afectados ha quitado del frente de su casa los costales de arena, “tememos volver a inundarnos, por lo que es mejor estar alerta para tratar de evitar que el agua se meta a mi casa”.

Habitantes temen que si cae una lluvia torrencial vuelvan a perder sus mercancías y enseres domésticos / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Indica que la inundación del mes de junio fue realmente dramática para todos los habitantes de la localidad, "porque la mayoría perdió parte de sus bienes y eso nos dolió mucho dado que la situación es precaria y nos pasa este siniestro, fue muy complicado superarlo”.

Dice que espera que no vuelva a ocurrir una inundación de esa dimensión, “pero el cambio climático ocasiona lluvias torrenciales, así que tampoco se puede descartar, es mejor estar preparado”, concluyó.

