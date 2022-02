Habitantes de Plan del Río rechazan proyecto de ampliación de balneario

Emiliano Zapata, Ver.- Habitantes de la localidad de Plan del Río han iniciado un movimiento en contra del proyecto de ampliación del balneario Los Pocitos, bajo el argumento de que los trabajos podrían poner en riesgo el abastecimiento del agua potable en la localidad.

Aseguran que, de realizarse la ampliación de la oferta ecoturística del balneario, en un futuro podría contaminarse un cuerpo de agua del que se abastece a más de la mitad del pueblo por lo que pidieron la intervención de las autoridades en el caso.

“Nosotros tenemos una concesión de agua y ahorita un grupo de un balneario está haciendo unas construcciones que nos está afectando (…) es mucho lo que nos preocupa, pero principalmente el abastecimiento de nuestra agua potable” asegura Aurora Rosas, secretaria del Comité de Agua Potable de Plan del Río.

Ante esta inconformidad, decenas de vecinos acudieron a las instalaciones del municipio de Emiliano Zapata. Ahí, la representante del comité dio a conocer que buscará el caso sea también revisado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Secretaría de medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) toda vez que podría generarse daños al ecosistema y la fauna de la región con estos trabajos. “Y que sea a la brevedad porque está en riesgo el manantial, esto apenas inició ayer (domingo) pero vamos a proceder ante las instancias correspondientes”.

Aurora Rosas reconoce que Plan del Río es conocido por “tapar carreteras”, no obstante, asegura que en esta ocasión buscarán enseñarle a la ciudadanía que este no es el único camino que conocen para buscar la atención de sus demandas y que los cierres los realizan cuando las instancias correspondientes no atienden sus llamados. “No somos gente irracional, somos gente que se sabe dirigir por lo legal, pero si no es así nos llevan a esto y la gente ya quería cerrar el paso”.

Por su parte, el comité del balneario aseguró estar abierto al diálogo con los habitantes de la localidad a fin de revisar las inconformidades y se dijeron dispuestos a que se aplique la ley en la materia toda vez que no han incurrido en ninguna irregularidad en el proyecto que aún no se ha iniciado de manera formal.