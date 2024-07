Habitantes de Tlacotalpan piden que se haga estudios del agua ante aparición de infecciones en la piel

Veracruz, Ver.- Ante la proliferación de infecciones en la piel, habitantes del municipio de Tlacotalpan piden a la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) que haga estudios al agua que se suministra en la ciudad porque en las últimas semanas sale negra y con mal olor.

¿Qué problema tienen los pobladores de Tlacotalpan por el agua suministrada en sus hogares?

Según los pobladores, en las últimas semanas el agua que llega a sus hogares está sucia y tiene un olor muy desagradable que hasta parece que trae fango.

Ante la proliferación de infecciones en la piel, habitantes del municipio de Tlacotalpan piden a la CAEV que haga estudios al agua que se suministra en la ciudad | Foto ilustrativa: René Corrales / Diario de Xalapa

Aseguran que esto ha traído como consecuencia infecciones en la piel por el contacto con el agua y que todos los casos han sido documentados por los médicos de la localidad.

Eder Morales, uno de los habitantes explicó que este problema se viene presentando desde hace varias semanas.

Incluso justo este fin de semana, el servicio de agua potable se suspendió en toda la cabecera dejando sin el vital líquido a hogares, restaurantes, hoteles y comercios que dependen de la actividad turística.

“Desde hace varias semanas que el agua de la llave trae un olor muy desagradable, sale negra y con fango, este fin de semana no hubo agua, no sabemos qué pasó porque no hubo aviso y sabemos que comercios se vieron afectados porque Tlacotalpan es un municipio turístico, es Patrimonio de la Humanidad y no es posible que se presenten estas situaciones”, dijo.

Afirmó que según algunos pobladores que han resultado con las erupciones en la piel, los medios que les han dado la atención no descartan que sean consecuencia de la mala calidad del agua que se viene brindando.

Los medios que les han dado la atención no descartan que sean consecuencia de la mala calidad del agua que se viene brindando | Foto: Cortesía / Eder Morales

En ese sentido piden que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) realice un estudio al agua que se está suministrando en la ciudad.

Mencionan que han tratado de dialogar con Guillermo Rodríguez Domínguez encargado de las oficinas del agua en Tlacotalpan pero a la fecha han evitado cualquier contacto con los pobladores.

Los tlacotalpeños refieren que pagan cuotas de entre 300 a 500 pesos mensuales por el servicio de agua y exigen que haya calidad en el servicio.