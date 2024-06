Habitantes mantienen bloqueo en Totalco; protesta podría trasladarse a Xalapa

Habitantes de San Antonio Limón Totalco, del municipio de Perote, mantienen el bloqueo de la carretera libre a Puebla en espera de que autoridades del estado y de la Federación acudan para garantizar la indemnización de las familias de los dos campesinos que murieron durante el desalojo realizado por policías de Seguridad Pública el pasado jueves.

Además, señalan que en caso de que no reciban la atención que reclaman están dispuestos a manifestarse en Xalapa para exigir al Gobierno del Estado una respuesta definitiva; "queremos justicia, solamente justicia", agregan.

¿Cuántas personas mantienen bloqueada la carretera libre a Puebla?

El movimiento lo mantiene en alrededor de 25 habitantes, quienes atravesaron llantas y otro objetos para impedir el paso a los automovilistas sobre la carretera libre a Puebla. La ruta alterna es la autopista.

Local La lucha de pobladores en Perote contra la contaminación y devastación ambiental: cifras

El alcalde de Perote, Delfino Ortega Martínez se encuentra con los habitantes en espera de que haya respuesta del estado y la Federación; el presidente municipal no está retenido.

Además, sostienen que los habitantes de comunidades de Puebla, colindantes con Veracruz, del lado de Perote, renunciaron al movimiento y que ahora solamente hay vecinos de San Antonio Limón Totalco en la lucha.

¿Cuáles son otras exigencias de habitantes de San Antonio Limón Totalco?

Las exigencias de los lugareños consisten en la indemnización para las familias de los campesinos que murieron durante el desalojo realizado por elementos de Seguridad Pública, que no haya represalias en contra de los integrantes del movimiento y que se revisen las concesiones y permisos de la empresa Granjas Carroll de México para asegurarse de que no sobreexploten las fuentes naturales de agua y que no cause contaminación en la región del valle de Perote .

Las exigencias de los lugareños consisten en la indemnización para las familias de los campesinos que murieron durante el desalojo/Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Aunque durante el pasado fin de semana la carretera libre Puebla fue liberada por los inconformes, ayer fue tomada nuevamente debido a que autoridades del estado y de la Federación no se presentaron a la mesa del diálogo que se tenía programada para las 11 horas.

Además, ayer los vecinos realizaron una marcha en contra de la empresa Granjas Carroll de México y se manifestaron antes las instalaciones de la fábrica de alimentos de esa transnacional para exigir justicia.

En caso de no ser atendidos, ¿cuándo podrían manifestarse en Xalapa?

El bloqueo, según dicen, se mantendría hoy y en caso de que no reciban la atención, los lugareños dicen que mañana protestarían en Xalapa, ante Palacio de Gobierno.

El pasado jueves, habitantes de San Antonio Limón Totalco y de comunidades poblanas bloquearon la carretera libre a Puebla para exigir el abasto de agua, pues insisten que la empresa Granjas Carroll de México acapara la mayoría de líquido para el funcionamiento de sus granjas porcinas ubicadas tanto en Veracruz como en Puebla.

Numerosas familias de esta población y otras comunidades aledañas asistieron al sepelio de los dos hermanos fallecidos tras la protesta | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Sin embargo, ese día fueron desalojados por elementos de Seguridad Pública y en la acción supuestamente policías de la Fuerza Civil accionaron sus armas de fuego; en el lugar murieron dos campesinos, varias más resultaron heridos y también hubo daños de bala en automóvil, tractores y casas.

Aunque los habitantes pensaron que ayer iban a llegar un arreglo, la protesta se ha prolongado hasta hoy, pues aseguran que solamente autoridades del Ayuntamiento de Perote los han atendido, mientras que el Estado y la Federación incluso dejaron de atender sus llamadas.

Aunque los habitantes pensaron que ayer iban a llegar un arreglo, la protesta se ha prolongado hasta hoy /Foto: Archivo / David Bello | Diario de Xalapa

Los hechos ocurridos el pasado jueves son investigados por la Fiscalía General de la República y el Gobierno del Estado anunció la desaparición de la Fuerza Civil para que en su lugar opere un mando único operativo en una sola Dirección dependiente directamente de la Subsecretaría de Operaciones dentro de la SSP.

Mientras tanto, la empresa Granjas Carroll de México se dijo dispuesta a que se lleven a cabo las inspecciones necesarias en sus instalaciones para demostrar su buen funcionamiento apegado a la normativa.

Mantente informado de este y más temas en nuestro canal de YouTube ⬇️