¡Hasta 2 horas esperan el transporte! Comunidades de Veracruz afectadas por falta de unidades

Veracruz, Ver.- Con apenas una línea de transporte que no cubre la demanda de la población y que se encuentra en muy malas condiciones, habitantes de las comunidades de Vargas y Pureza, del municipio de Veracruz, piden más camiones y con rutas continuas para poder llegar a tiempo a sus centros laborales, escuelas y citas médicas.

Sufren por transporte desde hace años

Según los pobladores, el problema de la falta de transporte data desde hace mucho tiempo, pero en los últimos cinco años la situación se intensificó debido al incremento de la población y por ende, de la demanda de personas que necesitan salir de la zona rural para realizar distintas actividades.

Y es que para salir caminando de la comunidad tendrían que recorrer una distancia de más de 5 kilómetros desde Vargas hacía la carretera y de hasta 8 kilómetros si vinieran de la comunidad de Pureza para tomar alguna otra unidad que los lleve al centro.

Edi Amable Ruiz, una de las vecinas de la comunidad de Vargas explicó que solo hay una línea de transporte que cuenta con cuatro unidades que recorren las localidades de Vargas, Pureza, Loma Iguana, Atillo, El Pando y Paso San Juan con una población de más de mil 500 familias, hacía la zona centro de Veracruz.

Por lo demorado del servicio, personas que trabajan y menores que estudian llegan a gastar hasta más de 180 pesos porque se ven obligados a llamar a un taxi | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Sin embargo, dichas unidades son insuficientes porque demoran más de dos horas en hacer el recorrido y mientras tanto hay gente que necesita llegar a tiempo a sus destinos.

“Contamos únicamente con cuatro camiones de Pureza a Veracruz, el pueblo de Vargas no se merece esto, los camiones pasan cada dos horas, no hay suficientes carros y los que nos ponen están en pésimas condiciones, se descomponen y nos dejan tirados”, dijo.

Si no pasa el camión, deben tomar taxi

Por lo demorado del servicio, personas que trabajan y menores que estudian llegan a gastar hasta más de 180 pesos porque se ven obligados a llamar a un taxi, pues la primera ruta que sale de la zona rural hacía la ciudad es entre las 5:00 y 5:30 de la mañana, pero en algunas ocasiones llega a tardar más y la unidad se llena.

“Mi nieto tiene que estar a las 5:00 de la mañana en la parada para que se vaya a la escuela, pero si el camión se demora o va muy lleno hay que pagarle el taxi hasta Veracruz, nos cobra más de 180 pesos y más si tiene examen porque debe llegar temprano. No tenemos otro medio, un carro no es suficiente, pedimos más unidades”, dijo Elvira Avendaño.

La misma situación se presenta entre los trabajadores, porque aunque se levantan temprano para tomar el autobús, la unidad ha llegado a descomponerse debido a su antigüedad y deben correr para tomar un taxi.

Con apenas una línea de transporte que no cubre la demanda de la población y que se encuentra en muy malas condiciones | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

“Los camiones están tan viejos que se descomponen y ya no llegaste al trabajo, mi hijo se va a trabajar a la zona de Tejería y ni modo tiene que agarrar taxi, le cobra 150 pesos, ya no sabes si es mejor perder el día o gastar 150 días”, señaló Claudia Ordaz Moreno.

Población adulta pierde sus citas médicas

Nicolas Ochoa es otro de los vecinos que se ha visto afectado con la falta de autobuses, pues asegura que ha perdido varias citas médicas porque, aunque está temprano en la parada esperando el autobús, no hay rutas suficientes y pierde la consulta.

“A veces tenemos que ir al seguro y perdemos las citas, ya me ha pasado en dos ocasiones porque los carros no pasan y si no llego cinco minutos antes pierdo la atención médica, si voy al centro por mi mandado y no pasa el camión tengo que tomar un taxi”, dijo.

Otra queja de los habitantes es que los conductores de las unidades no son amables y que se conducen a altas velocidades | Foto: Raúl Solís / Diario de Xalapa

Otra queja de los habitantes es que los conductores de las unidades no son amables y que se conducen a altas velocidades, poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos.

Ante esta situación, recientemente los lugareños realizaron un bloqueo de carretera a la altura de la comunidad de Paso San Juan para pedir más unidades y aunque la petición fue atendida porque metieron cuatro camiones más, les pedían “una cuota” de 35 pesos cuando el boleto normal cuesta 18 pesos.

Comentan que el concesionario “argumento” que 18 pesos no era negocio y este miércoles las cuatro unidades fueron retiradas por lo que volvieron a quedar en la misma situación.

Por ello, advirtieron que en caso de no atender la solicitud de los habitantes volverán a bloquear la carretera, pero ahora será toda la zona de Tejería al kilómetro 13.5 donde se presenta una alta afluencia de unidades que ingresan y salen del puerto de Veracruz.





