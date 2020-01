"Hábitat" en el parque Doña Falla: 40 años de amor a las plantas

Xalapa, Ver.- Lourdes Ramírez López es viverista en el parque Doña Falla, lleva más de 40 años que vive en el estado de Veracruz y todo surge por su amor a las plantas.

Es oriunda de Miahuatlán, Oaxaca, antes de vivir en Veracruz pasó 20 años en Chiapas.

Mi hobbie son las orquídeas, con ese hobbie vine a dar aquí a los viveros del parque La Falla. Me volví visitante frecuente del parque porque me gusta mucho la naturaleza, lo traigo desde siempre

El interés nace poco a poco por las plantas que ocupaba para su casa, aunque compraba plantas estas se le morían y así nace una afición por mantenerlas vivas.

Al tiempo acudió al parque a solicitar un espacio y se lo dieron, no tardó mucho aunque es un proceso largo desde meter la solicitud y esperar a que haya un espacio.

Venía al parque a comprar planta y se moría, empecé a investigar porque se me morían, me decían es que necesitan humedad y uno entiende regar la planta y estar mojando y yo ahogaba mi planta por no entender un concepto de otro

Ahora con su vivero cumplió tres años en octubre y se dedica a la venta de suculentas, las cuales produce aunque al principio sí tuvo pérdidas.

Platica que han buscado el lugar ideal para la producción de suculentas en El Terrero, donde el clima es ideal para tener suculentas y cactus.

Detalla que los cactus son de un crecimiento muy lento, son desérticos y tardan años en alcanzar una altura considerable por lo que se los llevan a otros países.

También hay cactáceas en peligro de extinción por lo mismo, la deforestación, el saqueo y esas que se encuentran son muy baratos y se van echar a perder por que no se encuentra la condición para que el cactus crezca

En cuanto a lo más difícil de tener un vivero, asegura que es la infraestructura porque es costosa y debe ser de buen material para que dure por la humedad de las plantas.

Señala que un invernadero sale caro porque deben comprar material, buscar las plantas madres y el trabajo, también buscar quién te puede ayudar.

El negocio de Lourdes Ramírez López se llama “Hábitat” y lo encuentras en el parque Doña Falla, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a domingo.