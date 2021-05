Habrá 7 módulos de vacunación para personas de 50 a 59 años, en Xalapa

Xalapa, Ver.- Del 11 al 15 de mayo se estará realizando la aplicación de las primeras dosis de vacunas para el segmento poblacional de 50 a 59 años en Xalapa, así como a los adultos mayores de 60 años rezagados en su segunda dosis y aquellos del mismo segmento que ya decidieron vacunarse; será de manera escalonada por apellido y en siete Módulos de Vacunación, informó el Delegado de Programas para el Desarrollo en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

En dicha ciudad se estará atendiendo a la población en los módulos de: el Gimnasio Nido del Halcón en la USBI, sustituyendo al Estadio Xalapeño y al deportivo Colón; la Escuela Normal Veracruzana ‘Enrique C. Rébsamen’; el Gimnasio La Lagunilla; la Secundaria General No. 4 David Alfaro Siqueiros; la Secundaria Técnica No. 97; el COBAEV No. 35 y la Escuela Primaria "Patria" El Castillo.

“Estamos preparados para recibir a cerca de 50 mil adultos de esta etapa generacional que residen en la ciudad, vamos a aplicar la vacuna Pfizer, y seguiremos el mismo protocolo de traer consigo su credencial de elector o alguna identificación oficial, CURP y el comprobante de domicilio para acreditar la residencia y edad”, señaló el funcionario.

Además, pidió seguir las recomendaciones sanitarias y respetar los horarios de atención, que la población no acuda a los sitios a hacer fila anticipada, ni trasnochar. Destacó que para este segmento de la población la atención ha sido mucho más fluida en relación al grupo de mayores de 60 años. También pidió a la población tomar sus precauciones de quedarse en casa ya que las jornadas iniciarán después del 10 mayo, día de las madres.

Comentó que el proceso de vacunaciones será muy acelerado para cumplir con la indicación de culminar la inmunización para este sector de la población a más tardar para junio. Asimismo, comentó que ya están terminado de aplicarse las segundas dosis del biológico en las demarcaciones de la zona conurbada de Xalapa, Emiliano Zapata y Banderilla.