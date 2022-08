¡Viva México!, sí habrá Grito de Independencia; confirma Gobernador

El gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que este año sí habrá Grito de Independencia y desfile para conmemorar el 212 aniversario de la lucha de Independencia de México.

En conferencia de prensa refirió que en breve se dará a conocer la cartelera artística y cultural que participará este evento que ha sido suspendido por la pandemia por Covid-19.

Asimismo, mencionó que se darán a conocer también todas las actividades que se llevarán a cabo los días 15 y 16 de septiembre en la capital veracruzana.

"Si habrá Grito en el lugar y horario de siempre, pronto daremos a conocer la cartelera artística y todas las actividades que se van a desarrollar", expuso.

Nuevamente el Gobernador rechazó que el presunto caso de viruela símica que fue reportado en el Centro de Alta Especialidad “Doctor Rafael Lucio” de Xalapa haya sido confirmado.

Puntualizó que se trató de información falsa, la cual fue replicada en redes sociales sin tener la confirmación de las autoridades sanitarias.

En ese sentido, criticó el actuar de los medios de comunicación que, dijo, se basaron en versiones no corroboradas para dar a conocer y afirmar un caso falso.

Puntualizó que el caso de viruela del mono en Xalapa se trató de información falsa, la cual fue replicada en redes sociales sin tener la confirmación de las autoridades | Foto: Pixabay

“Yo debo respetar el actuar de los medios de comunicación, pero se trató de versiones periodísticas que no tienen fundamento, que fueron retomadas sin corroborar la información y sin esperar que las autoridades se pronunciaran”, dijo.

Cuestionado sobre los señalamientos que de manera anónima han hecho algunos médicos afirmando que no cuentan con las herramientas o conocimientos para atender estos casos, García Jiménez aseveró que todo profesionista de la salud debe estar preparado para brindar atención a los pacientes con esta enfermedad la cual, mencionó, no es nueva.

“Sería extraño que un médico no supiera cómo atender una viruela, que no es una enfermedad nueva, no se transmite por aire, ya si un doctor no lo sabe, pues entonces no está preparado, son versiones periodísticas que se registran porque estoy seguro que todos saben cómo tratar a los pacientes con esta enfermedad”, manifestó.

Regreso a clases será presencial

En otro orden de ideas, el mandatario estatal reiteró que el regreso a clases para el nuevo ciclo escolar será de manera presencial al cien por ciento en los 212 municipios.

Manifestó que el retorno de los alumnos a las aulas está contemplado para todos los niveles escolares, atendiendo las medidas sanitarias correspondientes.

Al respecto, destacó que la Universidad Veracruzana ya anunció su regreso presencial a las aulas a partir del próximo 15 de agosto.

Además, puntualizó que el Plan Nacional de Vacunación continuará, por lo que los menores de todo el estrado recibirán la dosis contra Covid-19 previo al inicio del ciclo escolar.

El mandatario estatal reiteró que el regreso a clases para el nuevo ciclo escolar será de manera presencial al cien por ciento en los 212 municipios | Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Aprovechó el espacio para agradecer a los padres de familia que han llevado a los menores de 5 a 17 años a recibir la vacuna en el tiempo y sedes que les corresponde.

“Estamos muy agradecidos con la participación que hemos tenido, este es uno de los sectores que mayor participación han tenido, más del 80 por ciento de los menores han acudido a recibir la vacuna en los municipios en los que hemos estado, eso habla del compromiso de los padres de familia por proteger a sus hijos y de la responsabilidad que se tiene con la sociedad”, agregó.