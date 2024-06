Habrá multas por la extracción de agua en El Castillo por piperos; Conagua no ha dado concesión

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) ha advertido que no hay concesiones para que piperos puedan extraer agua de los “cargaderos de agua” de El Castillo, afirmó el agente municipal Óscar Luna Mendoza.

¿De cuánto sería multa por extraer agua sin autorización de El Castillo?

En entrevista dijo que hubo una reunión con personal de la comisión quienes señalaron que habrá una supervisión y en su caso se aplicarán las multas que pueden ser de hasta 220 mil pesos.

CONAGUA ha advertido que no hay concesiones para que piperos puedan extraer agua de los “cargaderos de agua” de El Castillo | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

“Conagua nos dijo que nadie está facultado para poder cargar, si tenían las pipas concesión, no tienen concesión y dijo Conagua que las multas que se ponen a quienes cargan sin concesión son hasta de 220 mil pesos y que los límites de la orilla del río son de 5 metros de la orilla del río”.

¿Qué opinan los habitantes de El Castillo sobre la extracción de agua de los manantiales?

Dijo que la población de El Castillo está en contra del “saqueo” de los manantiales porque el lugar de donde extraen el líquido los piperos afecta la bomba de donde se surte de agua El Castillo, Xalapa y una parte de Emiliano Zapata y comunidades vecinas como Las Cruces, Limón, Guayabo, Chiltoyac y otros.

Refirió que, según algunos vecinos, hay piperos que se llevaban hasta ocho viajes diarios de 10 mil litros.

“Sí bajaba mucho el afluente porque estaban trabajando día y noche, entendemos la situación que no hay agua, es temporada de estiaje, pero también nosotros como El Castillo no nos podemos ver afectados a la magnitud de que pudiéramos quedarnos sin agua”.

Señaló que fueron los jóvenes a través de redes sociales los que convocaron a la reciente manifestación en la localidad para expresar su inconformidad.

“Decían que yo estaba siendo parte de eso porque me daban dinero, no, yo no recibo dinero de ninguno ni de piperos, ni de grupos que están aquí ni de nadie. Me preocupa la situación porque yo tengo hijos y tenemos que cuidar lo más preciado que ahorita es el agua, tenemos una carencia y Xalapa está sufriendo las consecuencias”.

¿Qué pide la población a los piperos que extraen agua de El Castillo?

Refirió que no se oponen a que lleven agua a Xalapa u otros lugares, pues lo que están pidiendo es que carguen en un lugar establecido que ya no afecte las bombas.

Según algunos vecinos, hay piperos que se llevaban hasta ocho viajes diarios de 10 mil litros / Foto: René Corrales / Diario de Xalapa

Asimismo, rechazó que él esté incitando a la violencia, como acusaron los piperos, pues dijo que las manifestaciones que se han hecho son pacíficas y que lo único que están pidiendo es pensar en los pobladores de El Castillo.

¿Los piperos que extraen agua de El Castillo tiene concesión?

Explicó que si bien, están extrayendo agua de un predio de un ejidatario de la localidad, en realidad no hay concesiones para poder hacerlo.

“Aunque te pertenezca el terreno, sabemos que las concesiones únicamente quien está facultado para otorgarlas en Conagua, nadie más, nosotros como ejido no tenemos facultad de dar ningún permiso. Tuvimos una reunión con gobierno del estado y ahí fue muy claro CONAGUA, nadie está facultado para que dé una concesión, ni agente municipal, ni comisariado ejidal ni comité del agua ni el alcalde, ni el gobernador ni Caev mas que Conagua”.

Afirman que los que se abastecen de este sitio, que está en la entrada a la congregación de esta congregación, son un grupo regulado de 15 piperos denominado “Piperos unidos del Castillo” | Foto: Jesús Escamiroza / Diario de Xalapa

Recordó que en El Castillo hay cuatro cargaderos de agua donde no hay ningún permiso para extraer agua.