¿Habrá nueva clínica del IMSS en Xalapa? Diputada federal tiene plan

La diputada federal Ivonne Cisneros Luján dijo que presentó una reforma a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para que pueda recibir bienes inmuebles, terrenos o edificios, como pago de las cuotas de alguna institución.

La presidenta de la comisión de Seguridad Social, dijo que esto será de gran beneficio para Xalapa porque tener una nueva clínica del IMSS podría ser una realidad. "Estoy presentando una iniciativa de reforma a la ley de IMSS para que pueda recibir bienes inmuebles, terrenos o edificios como pago de las cuotas que alguna institución y organismo público descentralizado tenga que hacer de conformidad de los convenios".

Señaló que esto tendría un beneficio para la capital del estado a porque se podrá avanzar en la posibilidad de que una parte de los terrenos que tiene el Instituto de Pensiones del Estado en Emiliano Zapata.

"Que las 4 hectáreas que es lo que requiere el IMSS pueda el IPE pagar las cuotas ordinarias que paga, en lugar de numerario, a través de ese terreno". Señaló que hasta este momento eso no es posible porque no está en la ley, pero se presentó una iniciativa de ley para que esto pueda ser posible.

"Esto beneficiará además a muchos derechohabientes de otros estados que están en la misma circunstancia, es decir, que hacen falta unidades hospitalarias y que no se pueden construir por la falta de terrenos y que las instituciones que podrían dar en pago el terreno no lo pueden hacer porque no está en ley".

En otro tema dijo que el próximo jueves a las 10:00 horas se realizará la sesión de comisiones unidas de Seguridad Social y Vivienda para presentar el proyecto de dictamen consensuado con el ejecutivo para reformar la ley del ISSSTE en materia del FOVISSSTE pues hay personas que han pagado hasta tres o cuatro veces su crédito y los siguen debiendo.

De los aspectos más importantes de la reforma, es que ya se podrán pedir los préstamos en pesos y no es salarios mínimos y UMAS como estaba establecido, la posibilidad de restructurar los créditos y se establece que el interés siempre debe ser al de la banca comercial.