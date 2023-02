¿Nueva orden de aprehensión para exfiscal? Magistrada presidenta del Poder Judicial declara

La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Lizbeth Aurelia Jiménez Aguirre rechazó dar a conocer si existe una nueva orden de aprehensión en contra del extitular de la Fiscalía General del Estado, Jorge “N”.

En entrevista refirió que por secrecía no se puede dar a conocer si se tiene en puerta alguna orden de aprehensión.

“En el caso en particular de una orden de aprehensión se tiene que guardar secrecía y reserva por la naturaleza del acto, no me encuentro en condiciones de confirmar una situación de esa índole”, expuso.

Local Indira tiene pacto de silencio con gobierno, acusa Bingen Rementería

¿Por qué delito habría una nueva orden de aprehensión contra Jorge “N”?

Recientemente se señaló que habría una nueva orden en contra del exfiscal por el presunto delito de tortura; sin embargo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez se negó a confirmar el hecho y dijo que correspondería al Poder Judicial, porque es un juez el que la emite o a la Fiscalía General, pues son los que lo ejecutan y confirmar el hecho.

Al respecto, la magistrada manifestó que por cuestiones de secrecía no podía proporcionar dicha información y que será la Fiscalía General del Estado el organismo que confirme el hecho en caso de que así sea.

“Al tratarse de una orden de aprehensión se implica la secrecía y, desde luego, el respeto en ese sentido de los derechos humanos de la persona involucrada, ya en su momento, si es que existe, corresponde confirmarlo propiamente a la Fiscalía”, argumentó.

¿En qué consiste el sitio Acercamiento a Familiares de Personas Desaparecidas?

Este jueves, el Poder Judicial del Estado Veracruz presentó el micrositio para el “Acercamiento a Familiares de Personas Desaparecidas”.

La magistrada presidenta explicó que se trata de un espacio virtual con toda la información respecto al trámite de declaración especial de ausencia por desaparición de personas.

Te puede interesar: Prisión preventiva oficiosa ha permitido hacer justicia a las víctimas en Veracruz: Gobernador

Acercamiento a Familiares de Personas Desaparecidas trata de un espacio virtual con la información respecto al trámite de declaración especial de ausencia por desaparición de personas / Foto: David Bello | Diario de Xalapa

Recordó que en fechas reciente se reunió con familiares de personas desaparecidas y luego de escuchar sus sentidas peticiones, se trabajó en esta herramienta que logra una atención pronta y expedita los familiares.

“En este espacio se puede consultar toda la información respecto al trámite de declaración especial de ausencia por desaparición de personas y sus efectos, además cuenta con un tutorial para su navegación donde se pueden observar los pasos a seguir, las leyes aplicables, quienes pueden realizar el trámite, los formatos y ante que autoridades se debe presentar”, expresó.

¿Dónde se puede consultar el micrositio Acercamiento a Familiares de Personas Desaparecidas?

Precisó que el micrositio está disponible en la página oficial del Poder Judicial; cuenta también con un sistema de geo referencia, donde podrán ubicar el juzgado más cercano para su gestión.

Asimismo, tiene una sección donde se pueden consultar los edictos o avisos publicados de manera gratuita, reduciendo costos y tiempo a los familiares de personas desaparecidas.

“En el Poder Judicial del Estado, los familiares de personas desaparecidas contarán con todo el apoyo para reconocer, proteger y garantizar la continuidad de la personalidad jurídica y los derechos de las personas desaparecidas, brindándoles certeza jurídica, otorgando las medidas apropiadas para asegurar la protección más amplia a los familiares”, explicó.