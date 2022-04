¿Habrá vacunación anticovid en Veracruz durante Semana Santa? Lo que sabemos

Veracruz, Ver.- El delegado de la Secretaría de Bienestar en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara anuncia que durante los días un Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección no habrá jornadas de vacunación en el estado, y tampoco habrá vacunación el 10 de abril, debido a la Consulta Ciudadana para la Revocación de Mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Es el llamado porque el mes de abril antes y después de la semana santa, no vamos a vacunar en los días más importantes de la semana santa ( jueves, viernes, sábado y domingo) no vamos a vacunar y por esto se decidió el reacomodo de Poza Rica que empieza del 4 al 7”.

“Tampoco el 10 de abril vamos a vacunar, vamos a permitir que la gente acuda a su derecho en el tema que no podemos decir porque si no el INE nos puede sancionar, pero la campaña de vacunación se decidió no aplicar vacunas, entonces excepto el 10 de abril y los días santos de lo que resta antes y después de semana santa vamos a tener las campañas de vacunación”.

El funcionario explica que con oportunidad estarán dando a conocer las Macrosedes en las principales ciudades del estado, como Xalapa, Veracruz, Poza Rica, entre otras, donde se estará vacunando a todos los segmentos generacionales que se rezagaron.

Pues aunque la vacuna ha logrado reducir contagios, hospitalizaciones y desenlaces fatales, recuerda que el Covid-19, sigue siendo una enfermedad peligrosa y por ello hay que seguir previniendo.

Es por ello que dando seguimiento a la campaña nacional de vacunación en el estado de Veracruz, Huerta Ladrón de Guevara, anuncia que a partir del 6 abril en 15 municipios se estará llevando a cabo el refuerzo de la vacuna para el segmento de 18 años y más de las localidades de Pueblo Viejo, Misantla, Papantla, Emiliano Zapata, Fortín, Ixtaczoquitlán, Río Blanco, Cosamaloapan, Acayucan, Minatitlán, Coatzintla, Ixhuatlán y Coatepec.

Mientras que este lunes 4 de abril habrá de empezar en Alvarado con dos sedes en la Primaria Gabriel Carballo y en el Centro de Salud y en Medellín los días 7 y 8 de abril en el Centro de Salud de Paso del Toro y en el salón social del Tejar.