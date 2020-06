Habría cadáveres en Estancia Garnica y Parque Natura

Xalapa, Ver.- La integrante del Colectivo Buscando a Nuestros Desaparecidos y Desaparecidas Veracruz, Fabiola Pensado Barrera, señaló que la Estancia Garnica, propiedad del Instituto de Pensiones del Estado, y el parque Natura son un foco de atención para Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas porque no se descarta que el área verde fuera usada como fosa clandestina de víctimas de desaparición forzada.

La madre de Yosimar Barrera, desaparecido en marzo de 2014, indicó que desde septiembre del año pasado iniciaron trabajos de búsqueda y localización, y aunque se encontró ropa, playeras y extensiones de tierra con claros signos de excavación, Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado (FGE) determinó que se trataba de un simple basurero.

Mencionó que el espacio fue entregado en comodato a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), pese a que existe la posibilidad de que el área común entre el parque Natura y la Estancia se ocupara como "cementerio clandestino".

Foto: Alberto Delgado | Diario de Xalapa

La activista puntualizó que les permitieron hacer una revisión, pero fue muy superficial el trabajo que lograron hacer, motivo por el que han insistido en retomar la búsqueda una vez que se termine la contingencia sanitaria por el Covid.

Esa parte está muy removida, es donde nos dicen que podría haber restos, está súper modificado y capas sobre capas de tierra, ya rascaron, se nos hizo muy complicado encontrar algo

Señaló que integrantes de Colectivos apoyaron en los trabajos que inició la Comisión Estatal de Búsqueda, luego de una denuncia que el área verde pudo usarse como posible “depósito de personas”.

Fabiola Pensado Barrera comentó que los trabajos de búsqueda fueron esporádicos, ya que la Comisión no tenía personal ni herramientas y luego porque se tenían que hacer trabajos de chapeo para poder marcar cuadrantes, pues en algunas áreas la maleza supera la altura de una persona.

No se pudo hacer una búsqueda como nosotros queríamos. El parque es inmenso y encontramos una maleta, playeras y restos, pero dijeron que no eran humanos. En una zona encontramos unas excavaciones, que se nos hicieron sospechosas, que estaban cubiertas con palos y había ropa y cuando lo sacaron dijeron que no había restos humanos

Pensado Barrera destacó que como consecuencia de la pandemia del coronavirus se limitó la búsqueda en por lo menos cinco puntos en la región.

El parque Natura cuenta con una extensión de 80 hectáreas y forma parte de un área natural protegida denominada el Tejar Garnica.

El parque además colinda con la Estancia, que era un espacio de atención para adultos mayores perteneciente al Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y que durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa se habilitó como un cuartel para uso de la Sedena.

En 2014, durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, el espacio se habilitó como sede para carreras de BMX, una modalidad de ciclismo, por lo que el área de la posta sufrió algunos cambios.