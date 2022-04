Habría denuncias contra Hipólito de haber irregularidades en su administración: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, afirma que de haber responsabilidades de la administración de Hipólito Rodríguez Herrero por las luminarias de mala calidad instaladas en su gobierno, se presentarían las denuncias correspondientes para no caer en el delito de omisión.

"Si hubiese que hacerlo se tiene que hacer (denunciar) sino caeríamos en un delito de omisión y no lo vamos a hacer, esa es una obligación, es un patrimonio de la sociedad, no somos tolerantes a la corrupción y si hubiera que presentar las denuncias correspondientes se van a hacer, no quedaría de otra porque sería un daño para la población de Xalapa".

Al acudir a votar ena consulta de Revocación de Mandaron, precisa que son 87 colonias que fueron beneficiadas, pero también afectadas con luminarias de mala calidad.

"No las hemos recibido para que el FIDE (Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica) haga el cargo a la empresa y le pague de acuerdo a los ahorros supuestos de estas luminarias, son de baja calidad y no estamos dispuestos a recibirlas, hemos ejercido el derecho de inclusive provocar una auditoría técnica especializada para que dictamine todas las luminarias".

Refiere que las luminarias que se compraron también están dando problemas lo que es grave porque las que se instalaron en 87 colonias está previsto que en 8 o 9 meses estarían totalmente deterioradas.

"Yo tengo la muestra física, fueron ensambladas, armadas, no tienen registro, no están certificadas y las otras empiezan a fallar, lo constante es que cuando nosotros queremos cambiarlas no las podemos tocar porque sería un despojo para la empresa que las instaló".

Asimismo explica que se hará concurso y licitación de una cantidad importante para reponer las de sodio que se tienen que ir cambiando, "de todas maneras la auditoría en el ayuntamiento de los 4 años y la de CMAS ya están contratadas".

Sobre el plan B que mencionó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez de no haber Tren Ligero, sostiene que se dará a conocer una vez concluida la Consulta Popular.

"Espero que la veda termina después de la medianoche para hablar de un tema de obra pública, pero nada más me adelanto a decirles que a partir del lunes les daré cuál la instrucción del plan B, que sí hay plan B".

Refiere que vienen cosas muy buenas para Xalapa y que aunque el plan de obra fue aprobado se hará público la próxima semana.

Sobre la consulta expone que se trata de una oportunidad democrática diferente pues hace 30 años no se hubiera pensando en este tipo de votación, que sea para bien, que sea para calificar la actividad gubernamental y que la sociedad y el pueblo tengan oportunidades de expresarse como se va a hacer hoy".

Señala que se trata de una oportunidad histórica por lo que se espera buena participación de la ciudadanía aunque coincide con el domingo de Ramos y con que mucha gente salió ya de vacaciones, "pero poco a poco la gente está acudiendo y esperemos que acusa a ejercer su derecho".